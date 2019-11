Endine põllumajandusminister Padar: Lemetti vabastamise soov näib kättemaksuna

Neljapäeval "Aktuaalsele kaamerale" intervjuud andes ei nõustunud maaeluminister Mart Järvik, et kantsler on ministeeriumi järjepidevuse kandja.

"Ma vaidlen vastu. Siin ei teki auku, kui on hea kandidaat asemele panna. Ja inimene, kes tunneb valdkonda, saab väga lühikese ajaga end n-ö sadulasse ja suudab tööle asuda," rääkis Järvik.

Nii Mart Laari kui ka Taavi Rõivase valitsuses põllumajandusministrina töötanud riigikogu liige Ivari Padar ütles, et Lemetti vabastamine paistab kättemaksuna.

"Eks ta jätab sellise kättemaksmise mulje. Ilmselgelt Illar Lemetti, keda ma isiklikult tean ligi 19 aastat, on väga arukas, väga tark riigiametnik. Ta on käitunud tänases situatsioonis, mille minister Mart Järvik on kokku keeranud, ausalt nii, nagu on riigiametnikule kohane," kommenteeris Padar.

Ta lisas, et selle eest vabastamine näeb halb välja.

Padari sõnul näitaks Lemetti lahtilaskmine riigiametnikele, et esmatähtis ei ole riigi teenimine, vaid poliitiliste ja eraambitsioonide täitmine.

Minister Järvik on juba varem tunnistanud, et tal on plaan kaotada ka toiduohutusega tegeleva asekantsleri Toomas Kevvai ametikoht, andes need ülesanded kantslerile.

"See on ju samast ansamblist teema ehk ametnikule kättemaksmine. Ja mille eest siis ametnikule kätte maksmine? Selle eest, et minister Mart Järvikul puudub kompetents ja kogemus, kuidas sellistes situatsioonides käituda, kui riigis on inimestele ohtlik loomahaigus," rääkis Padar.

Padar meenutas, et erinevad ministrid on toime tulnud nii linnugripi, suu- ja sõrataudi kui ka näiteks seakatku puhangutega. Listeeriaskandaalis on aga minister tema sõnul asunud ühe ettevõtte positsioonile.

Peaminister Jüri Ratas ütles reedel Kuku raadiole antud intervjuus Järviku kohta tehtud raportit kommenteerides, et see kinnitas tema varasemaid kahtlusi Järviku osas. Otsuse langetamine eeldab Ratase sõnul aga nii Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi kui ka EKRE esimehe Mart Helmega silmast-silma kohtumist.

Kui minister Mart Järvik lahkub ametist peaministri ettepanekul, saab ta kuue kuu ametipalga suuruse hüvitise. Kui ta ise tagasi astub, pole talle seadusega hüvitist ette nähtud.