Samuti ei ole edaspidi võimalik poliitilistel kampaaniatel sobitada oma võimalike valijate andmebaasi Google'i kasutajate andmebaasiga selleks, et suunata reklaami inimesteni YouTube'is ja Google'i otsingus, vahendas BBC.

Google rakendab selliseid piiranguid esimesena umbes nädala jooksul Suurbritannias, teistes riikides hakkavad need kehtima hiljem.

Samas saab poliitilisi reklaame jätkuvalt suunata inimestele vanuse, soo ja asukoha järgi.

Google lisas, et asub võitlema ka selgelt eksitavate sõnumitega reklaamides. Sellega asub ettevõte tegelema vastupidiselt Facebookile, mille juht on öelnud, et tema sotsiaalvõrgustik ei tegele poliitiliste kandidaatide või kampaaniate faktikontrolliga. Hiljem on Facebook siiski rõhutanud, et see ei tähenda, et asjaga üldse ei tegeleta.