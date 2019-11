Patarei kommunismiohvrite muuseum hakkab Sõõrumaa firma rentnikuks

"4500 ruutmeetri suurusest pinnast moodustatakse korteriomand, mille

rendib Riigi Kinnisvara AS (RKAS) või volitatud asutus," ütles ERR-ile sihtasutuse

Eesti Mälu Instituudi teavituse ja koostöö valdkonna juht Sergei Metlev.

Rendisumma kokkulepe sünnib justiitsministeeriumi osalusel, kes on antud küsimuses riigi-poolne esindaja.

Praegu on Eesti Mälu Instituudi kasutuses Patareis 1000 ruutmeetrit, mida renditakse RKAS-ilt.

Metlev ütles, et tulevase kommunismiohvrite mälestusmuuseumi väljapaneku ja muu sisustamise kulud katab Eesti Mälu Instituut oma vahenditest, kuid omanikul on kohustus esmalt hoone korda teha.

RKAS-I korraldatud Patarei merekindluse enampakkumisel osales vaid Sõõrumaa ettevõte Nikolai Esimene OÜ. Sõõrumaa on öelnud, et maksis 4,5 miljoni euro suurusest alghinnast pisut enam. Tehingus oli ostjale pandud kohustus eraldada pind Eesti Mälu Instituudile.

"Tunneme siirast heameelt, et Patarei ostuks on soovi avaldanud Urmas

Sõõrumaale kuuluv ettevõte. Usun, et leiame vastastikuse mõistmise meie

ajaloolise pärandi säilitamisel ja väärikal eksponeerimisel külastajatele üle maailma. Ootame lootusrikkalt müügiprotsessi lõppu, et arendaja tulevastes plaanides täpsemalt selgust saada," ütles instituudi juhatuse liige Meelis Maripuu.

Kuni Patarei kompleksis algavad ehitustööd, on Eesti Mälu Instituut hoone ida poolses tiivas avanud ajutise näituseala "Kommunism on vangla", mida möödunud suvehooajal külastas üle 36 000 inimese. Näituseala taasavatakse pärast talvist pausi järgmise aasta mai alguses.

Rahvusvaheline muuseum on kavandatud Patarei kompleksi idapoolsesse ossa, kus autentsel kujul säilitatakse endised vangikongid ja ka omaaegne mahalaskmisruum, koridorid, vangla hoov koos vangide jalutusruumidega ja palju muud vaatamisväärset. Riigi poolt on projekti partneriks justiitsministeerium.

"Ma lausa pean seda tegema, sest see oli tehingu üks osa ja kuna see piirkond on üldse natukene ... seal on kultuurikilomeeter ja mitmeid muuseumeid ja turistidel on veel üks täiendav põhjus sinnakanti tulla. Ma pean seda tegema ja teen hea meelega," ütles Sõõrumaa muuseumiprojekti kohta.