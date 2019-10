Patarei merekindluse kõrval asuv leivatehas ehitatakse ümber korterelamuks

Läbivaatamisel oleva detailplaneeringu kohaselt plaanitakse 0,33 hektari suurusel maa-alal asuva endise leivatehase fassaad tänavapoolsest äärest säilitada. Hoonesse tulevad äriruumid avanevad Kalaranna tänavale, kõrgematele korrustele aga tehakse eluruumid. Hoone kerkib astmeliselt lõunasuunas, nii et Patarei merekindluse poolne hooneosa on kahekorruseline, lõunapoolne aga neljakorruseline.

Olemasolevad abihooned on detailplaneeringu seletuskirja kohaselt amortiseerunud ja arhitektuuriajalooliselt väheväärtuslikud. Seetõttu on need lubatud lammutada ning nende asemele ehitada kaks elamut, millest üks tuleb nelja- ja üks kolmekorruseline. Esimesel korrusel on kaks hoonet ühendatud ja sealt pääseb promenaadile. Seetõttu on sinna kavandatud äripind, mida võib kasutada näiteks rannarestoranina.

Hoonestus tuleb planeeringu kohaselt lahendada ühtse arhitektuurse kompleksina, uute hooneosade fassaad peab olema tänapäevane ja keskkonda sobituma.

Parkimine on ette nähtud maa-alusele korrusele. Planeeringualale jääb ka Suur-Patarei tänava osa, millel on osaliselt säilinud munakivikate ning see tuleb alles jätta.

Kuna tulevikuplaanide kohaselt kulgeb kinnistu piiril piki mereranda rannapromenaad, on kinnistu merepoolses osas kavandatud hoone esimene korrus promenaadiga samale tasapinnale.

Ala jääb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse, mistõttu peab selle hoonestamisel tagama, et vanalinna siluett jääks vaadeldavaks. Säilitatava hooneosa puhul tuleb täita muinsuskaitsenõudeid, see tuleb viimistleda krohvi ja värviga. Uue hooneosa viimistluseks on lubatud kasutada klaasi, kivi, metalli või puiduga.

Kuna krunt paikneb arheoloogiamälestisel ehk 13.-16. sajandi asulakohas, tuleb seal teha ka kaevatööd.