Eesti kutsub koos 14 EL-i riigiga jätkama Lääne-Balkani riikide liitumisprotsessi

Kirjas seisab, et pärast Thessaloniki tippkohtumist 2003. aastal on Euroopa Liit korduvalt kinnitanud oma avatust kõigi nende Lääne-Balkani riikide ühinemisele, kes soovivad täita liidu kriteeriume. Aastate jooksul on Euroopa Liiduga liitumise perspektiiv olnud piirkonna riikide reformide ajendiks ja andnud konkreetseid tulemusi, sealhulgas ajaloolise Prespa lepingu.

Eelmisel kuul ei jõudnud Euroopa Liit Albaania ja Põhja-Makedooniaga ühinemisläbirääkimiste alustamise küsimuses üksmeelele.

"Tähistades Euroopa ühinemise ajastu sissejuhatanud raudse eesriide langemise 30. aastapäeva, kordame taas, et ühinenud Euroopa ei ole võimalik Lääne-Balkani riikideta," seisis ühiskirjas.

Kirja autorite sõnul ei ole kahtlust ka selles, et kestev stabiilsus ja turvalisus ning reformide jätkumine piirkonnas on parimal viisil tagatud Euroopa Liidu integratsiooni abil. Ühinemisprotsess on selle eesmärgi saavutamisel esmatähtis vahend, mis annab tähtsa panuse Euroopa Liidu turvalisuse ja heaolu tagamisse.

"Seetõttu peab antud protsess jätkuma ebamõistlike viivitusteta. Lääne-Balkani riikide Euroopa Liidu täisliikmesusele ei ole sobivat alternatiivi, kui soovime antud piirkonnas oma huve tõhusalt kaitsta," teatasid välisministrid.

Nad lisasid, et on valmis suurendama pingutusi protessi kiirendamiseks ja kutsuvad Euroopa Komisjoni üles hiljemalt 2020. aasta jaanuariks välja pakkuma kindlaid viise, kuidas ühinemisprotsessi tõhustada.