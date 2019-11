Eksperdid: Dresdenis varastatud väärisesemed võivad olla igaveseks kadunud

Vargad murdsid esmaspäeva varahommikul Grünes Gewölbe ajaloolisse ossa, kui hoone elektrisüsteemis olnud tulekahju tagajärjel alarmsüsteem ilmselt välja lülitus, vahendas BBC.

Politsei avaldas hulga fotosid varastatud juveelidest ning otsib samas pealtnägijaid.

Politsei selgitas, et varastel õnnestus murda lahti vitriinkapp, milles oli kokku umbes 100 eset. Senise uurimise käigus on välja tulnud, et hulk esemeid, mille kohta varem arvati, et need varastati, on tegelikult muuseumis alles.

Eksperdid leiavad, et kuna varastatud esemed on nii äratuntavad, siis vargad lõhuvad need ilmselt tükkideks.

Dresdeni riigimuuseumite juht Marion Ackermann ütles, et varastatud esemed on hindamatud ning nende hävitamine oleks kohutav mõte. "Me räägime siin esemetest, millel on kunsti- ja kultuuriajaloolises mõttes hindamatu väärtus. Me ei saa neile kindlat hinda panna, sest need on hindamatud," rääkis ta.

Ackermann ütles, et kurjategijad oleks saanud kätte palju rohkem väärisesemeid, kui need ei oleks väga hästi kaitstult kappides olnud.

Saksimaa kunstiminister Eva Maria ütles, et varastatud esemeid võib pidada Saksimaa kuningate kroonijuveelideks ning need kuuluvad Saksimaale.

Ettevõte Art Recovery International asutaja Christopher Marinello ütles BBC-le, et muuseumid nagu Grünes Gewölbe on "barbaarsete kuritegelike rühmituste piiramisrõngas". Tema sõnul uuristavad vargad vääriskivid ehetest välja ja sulatavad kulla üles, hoolimata sellest, et need esemed on kultuuripärand.

"Kui ma kuulsin, mis varastati, teadsin ma kohe, mis juhtuma hakkab - me ei näe neid esemeid enam ühes tükis," lisas Marinello.

Saksa ajalehe Bild andmetel langes varaste saagiks miljardi euro väärtuses väärisesemeid. Marinello ütles, et Dresdeni rööv oli eepiliste mõõtmetega vargus. Ta selgitas, et varastati suur kollektsioon esemeid, mis sisaldasid kulda, teemante, hinnalisi vääriskive ja rubiine.

Röövi detailid selguvad jätkuva uurimise käigus. Samuti ei ole veel avalikustatud varastatud esemete koguväärtust.

Muuseumis asub umbes 3000 juveeli ja muud vääriseset. Grünes Gewölbesi asutas 1723. aastal Saksimaa kuurvürst ja Poola kuningas August Tugev.