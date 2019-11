Võimsast maavärinast teatasid nii Euroopa ja Vahemere seismoloogilise keskus (EMSC) kui ka USA geoloogiateenistus (USGS), vahendasid Reuters ja Yle.

EMSC teatel toimus nende poolt registreeritud maavärin 56 kilomeetri sügavusel Kreeta ja Kythira saare vahel. Maavärinat oli tunda ka 265 kilomeetri kaugusel asuvas Ateenas.

Kreeta kuberner Stavros Arnaoutakis kommenteeris, et maavärin oli võimas ning kogu saar värises. "Õnneks pole olnud teateid, et see oleks mingit kahju tekitanud," lisas ta.

Kreeka asub sagedaste maavärinatega piirkonnas. Teisipäeval toimus maavärin Albaanias, kus hukkus 25 ja sai vigastada 600 inimest.