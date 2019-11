Lisaks kuuele perearstile on seal tööruumid Järvamaa haigla eriarstidele, kahele hambaarstile, silmaarstile, prillipoele ja apteegile ning lisaks sai eraldi maja kiirabi.

Türi perearstikeskuse juhataja Toomas Tamm ütles, et piirkonna inimesed ja tervisekeskuse töötajad said maja, millest on unistatud vähemalt kaheksa aastat: "See maja on väga ilus, eriti suures kontrastis eelmise majaga. Maja on valge, puhas, kindlasti meie külastajatele mugav kasutada."

Türi valla arendusjuhi Üllar Vahtramäe sõnul pidi ehitaja hoone valmis saama väga lühikese ajaga. "Kaheksa-üheksa kuuga pidi olema hoone valmis ja tuleb võtta müts maha, et väga tubli töö on tehtud. Ja seda enam, et see on esimene ligi-nullenergia hoone Türi vallas. Nüüd ootame ise ka põnevusega, et millised on energiasäästu tulemused," rääkis ta.