Stsenaariumi kohaselt mängitakse läbi olukord, et nendest piirkondadest tuleb elanikud kriisi tõttu evakueerida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tegemist on siiski õppusega ja kedagi tegelikult kaasa ei võeta.

"Põhiline sõnum on see, et on mingi kriisisituatsioon. Mis täpselt, see selgub kohapeal, kui me õuele tuleme. Ja siis küsime, et kui kiiresti keegi oleks valmis selles kriisisituatsioonis valmis evakueeruma oma elukohast. /.../ Kedagi seekord kodust välja ei aeta," selgitas Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk.

Siku sõnul pimedas kellegi ukse taha ei minda. "Ma usun, et me ei lähe kedagi pimedas n-ö hirmutama. "Hirmutama" on küll halb sõna, aga pimedus lisab alati ju oma faktori juurde. Pimeduse peale see asi ei jää," kinnitas ta.