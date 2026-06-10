Trump: Iraan on läbirääkimistega liialt venitanud ja peab selle eest maksma

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et Iraan on Lähis-Ida konflikti lahendamiseks peetavate läbirääkimistega liiga kaua venitanud ja peab nüüd selle eest maksma.

"Lähis-Ida kiusaja on SURNUD!!! Neil kulus liiga kaua aega, et läbi rääkida kokkuleppe üle, mis oleks olnud neile suurepärane, nüüd peavad nad selle eest maksma!!!," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Trumpi postitus, milles ta teatas, et Iraani sõjavägi on täielikult alistatud, tehti pärast Ühendriikide ja Iraani vahelist tulevahetust, mis pingestas aprillis jõustunud relvarahu.

Teisipäeva hilisõhtul teatasid USA üksused, et andsid Iraani vastu lööke vastuseks esmaspäeval Ameerika kopteri allatulistamise eest ning Iraani meedia teatas plahvatustest riigi lõunarannikul.

USA keskväejuhatus teatas hiljem, et Ühendriikide õhu- ja merevägi andsid löögi juhtimis-, kaitse- ja seirejaamade pihta.

Iraan väitis, et ründas kolmapäeval Ameerika baase Jordaanias ja Bahreinis.