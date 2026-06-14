USA ja Iraani rahulepingu kohal on murepilved

Iraani peamine läbirääkija seadis kahtluse alla Ameerika Ühendriikide pühendumuse rahupüüdlustele pärast seda, kui Iisrael viis läbi uued rünnakud Liibanonis, vähendades väljavaateid, et Teheran ja Washington allkirjastaksid pühapäeval raamlepingu sõja lõpetamiseks.

USA president Donald Trump ja läbirääkimiste vahendaja Pakistan ütlesid laupäeval, et nad ootavad lepingu allkirjastamist pühapäeval, kuid Teheran väljendas ajastuse suhtes kahtlusi ning Iraanis avaldasid vastuseisu ka karmiliinilised meeleavaldajad.

Katari läbirääkijad lendasid pühapäeva hommikul Teherani osana jõupingutustest lepingu lõplikuks vormistamiseks, ütles olukorraga kursis olev allikas Reutersile.

Ent Iraani läbirääkija Mohammad Baqer Qalibaf ütles, et Iisraeli pühapäevane rünnak Beiruti lõunapoolsetele eeslinnadele, mille kohta Iisrael väitis, et sihtmärgiks olid Iraani toetatud Hezbollah' võitlejad, näitab, et USA-l puudub tahe või võime oma kohustusi täita.

"Kui teil puudub tahe ja võime oma kohustusi täita, ei ole võimalik rääkida selle tee jätkamisest," kirjutas ta sotsiaalmeeidas viidates rahuläbirääkimistele.

Iraani relvajõudude kõrgeima ühendstaabi ülema asetäitja Mohammad Jafar Assadi ütles riigimeediale, et Iisraeli "kuriteod" Beiruti lõunapoolsetes eeslinnades ei jää vastuseta.

USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu, mis algas 28. veebruaril, on õhutanud konflikti Iisraeli ja Iraaniga liitunud Hezbollah' vahel Liibanonis. Iisrael on öelnud, et ta ei ole kavandatava lepingu osaline.

Iisraeli sõjavägi teatas pühapäeval, et Hezbollah rikkus Liibanoni relvarahu, tulistades kolm mürsku Põhja-Iisraeli kogukondade suunas.

Seejärel avas Iisrael tule sihtmärkide pihta, mida ta nimetas Hezbollah' objektideks Beiruti Dahiyeh' linnaosas. Liibanoni tsiviilkaitse teatel hukkus rünnakus kolm inimest.

Fox News tsiteeris üht nimetamata diplomaati, kes osales kõnelustel ja ütles, et Iisraeli rünnakud raskendavad USA–Iraani lepingu lõplikku vormistamist ning on katse neid jõupingutusi nurjata.

Trumo kinnitas pühapäeval veelkorda, et rahukokkulepe Iraaniga on käeulatuses, kuid ei kommenteerinud enda varasemat teadaannet, justkui allkirjastataks rahuleping veel pühapäeval.

"Oleme väga lähedal kokkuleppele, mis toob rahu piirkonda, sealhulgas Liibanoni, ning kõik pooled peaksid tagasi tõmbuma," ütles Trump sotsiaalmeedias.

"See võib olla pika ja kauni rahu algus – ärme laseme seda käest!"

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on samuti läinud Trumpiga vastuollu USA nõudmiste tõttu, et Iisrael piiraks sõjalist tegevust Liibanonis, et Washington saaks Teheraniga kokkuleppe saavutada.

Iraani uudisteagentuur Fars teatas pühapäeval, viidates informeeritud allikale, et Teheran ei ole raamlepingu osas veel lõplikku otsust teinud ning selle poliitilisi, õiguslikke ja tehnilisi aspekte vaadatakse jätkuvalt läbi ekspertide ja otsustustasandil.

Kõrge Iraani ametnik ütles Reutersile, et lepingu eelnõu kohaselt nõustuks USA vabastama 25 miljardit dollarit külmutatud Iraani varasid, samas kui Teheran lubaks mitte toota ega omandada tuumarelvi.

Trump kirjutas sotsiaalmeedias, et pärast raamlepingu allkirjastamist oleks Hormuzi väin kohe kõigile avatud.

Kui väin taasavatakse, lõpetaks USA oma mereblokaadi, ütlesid allikad kõigilt osapooltelt. Läbirääkimised Iraani tuumaprogrammi üle toimuksid seejärel.