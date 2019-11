Üle üheksa miljoni euro maksva koolimaja projekteeris büroo 3+1 arhitektid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Õppetöö peaks uues hoones algama 2020. aasta sügisel. Hoone rajatakse Haapsalu spordibaaside vahetusse lähedusse ja lapsed ei pea tulevikus enam ületama tiheda liiklusega Lihula maanteed, et minna kehalise kasvatuse tundidesse.

"Eelmine koolimaja on nõukogude ajal ehitatud ja küllaltki kulukas ja ebafunktsionaalne. Siin ehitatakse arhitektuurikonkursi läbinud projekti järgi nii, et ma arvan, et tuleb väga hea ja lastele ja õpetajatele meeldiv koolimaja," ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles.