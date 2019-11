Eesti riigi kodu Läti pealinnas on juba aasta-paari pärast Riia vanalinna keskel, kus praegu asub nõukogude ajal ehitatud büroomaja. Amortiseerunud hoonest ei jää tõenäoliselt kuigi palju alles, kuid projekteerima saab hakata siis, kui leping müüjaga sõlmitud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Praegu pole veel juriidiliselt siduvat notariaalset lepingut, aga kuna riik elab eelarveaasta järgi, siis on lootust, et me selle aasta jooksul saame lepingu müüjaga allkirjastatud," kinnitas Eesti suursaadik Lätis Arti Hilpus.

Eesti välisministeerium on sõprade juures Lätis otsustanud esimesena katsetada uut saatkonnamudelit, mis töötatakse välja koos ettevõtjatega. Sama lahendust kasutavad edukalt Põhjamaad ja Šveits.

"See saab olema esimene pääsuke, aga tulevikus tahame Eesti saatkondade mudelit näha nii, et esimesel korrusel saab olema avatud pind, kus on võimalik üritusi korraldada ja inimestel tänavalt sisse tulla. Et saatkond pole mitte suletud bastion, vaid koht, kus tahame Eestit laiemalt tutvustada," selgitas välisminister Urmas Reinsalu.

Eesti riigile kuuluv hoone Kooli tänaval, mille alumisel korrusel asub saatkond praegu, plaanitakse ära müüa nii, et uue maja rajamise ja vana maja müügihind peaks jätma eelarve tasakaalu.

"Tegelikult on seda arutatud juba enne sõda ja ka taasiseseisvumisest saadik, et tänane hoone on küll pika ajaloolise looga, kuid fakt on see, et ta on amortiseerunud ja sisemiselt loogikalt on seda saatkonnatööks keeruline kasutada," ütles Reinsalu.

Asukohti saatkonna jaoks on Riias otsitud ja ka leitud, kuid teostada õnnestub avatud linnaruumiga esinduse plaan alles nüüd.