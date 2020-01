Eesti plaanib avada saatkonnad Singapuris ja Lõuna-Koreas

Saatkonnad on kavas mehitada nii Tallinnast lähetatud kui ka kohapealt palgatud töötjatega, saatkonna täpne koosseis on arutamisel, ütles välisministeeriumi esindaja ERR-ile.

Ministeerium plaanib rentida saatkondadele sobilikud hooned või bürooruumid ja rentida ka lähetatud töötajatele eluruumid. "Pärast Eesti saatkondade avamist Singapuris ja Lõuna-Korea pealinnas Soulis saame tõstatada Singapuri Vabariigi ja Korea Vabariigi saatkondade avamise Tallinnas vastastikkuse alusel," lisas ministeeriumi esindaja.

Saatkondade avamiseks vajalikud eelarvelised vahendid tulevad valitsuse poolt välisministeeriumile äridiplomaatia tugevdamiseks eraldatud vahenditest.

Saatkond Soulis peegeldab suhete tihenemist

Eesti peab saatkonna avamist Soulis oluliseks nii kahepoolsetes suhetes Korea Vabariigiga kui ka Aasia piirkonnaga laiemalt. "Kohalolu aitab suurendada meie teadlikkust piirkonnast, aga ka tutvustada Korea Vabariigile aktiivselt Eesti seisukohti ja meile olulisi teemasid. Saatkonna avamisel oluline äridiplomaatiline mõõde, saatkonna avamine aitab elavdada majandussuhteid ning toetada Eesti ettevõtjaid sisenemisel Korea turule," märkis ministeeriumi esindaja.

Välisministeeriumi hinnangul on Eesti ja Lõuna-Korea suhted püsivalt head, vastastikune huvi selgelt olemas ja kasvab. Viimase kolme aastaga on kahepoolsed suhted Souliga oluliselt tihenenud ning huvi vastastikuse koostöö vastu suurenenud. Tihenenud on ärisuhted, kaitse- ja küberkoostöö, samuti haridus- ja kultuurikoostöö. Eesti ettevõtetel on Soulis ka selged kaubandushuvid, eriti põllumajandustoodete ekspordi vallas.

Eelmise aasta üheksa kuuga oli Eesti kaubavahetuskäive Lõuna-Koreaga ligi 90 miljonit eurot, mis on2 protsenti suurem võrreldes 2018. aasta üheksa kuuga. Lõuna-Korea on Eesti kaubanduspartnerite pingereas 28. kohal. Ekspordipartnerite seas oli riik 33. kohal ja impordipartnerite seas 26. kohal.

Eesti ettevõtete peamised ekspordiartiklid Lõuna-Koreasse olid 2018. aastal puit ja puittooted.

Krediidiinfo andmetel eksportis Lõuna-Koreasse 2018. aastal 62 Eesti ettevõtet. Suurimad ja tuntumad eksportijad on Estonian Cell (paberimassi tootmine), Baltic Pulp&Paper (kodutarvete hulgimüük), Finlaid, Tapa Mill, (saematerjal), ABB (elektrimootorite tootmine), Ecobirch (puitplaatide tootmine), Norma (mootorsõidukite osad), Electroair (elektrimootorite tootmine), Vaidawood (saematerjal).

Singapuris oluline ka konsulaarteenuste pakkumine

Singapuri Vabariigis saatkonna avamise üks peamisi põhjuseid on elavdada majandussuhteid ning toetada Eesti ettevõtjate sisenemist ASEAN-i piirkonna (Kagu-Aasia) riikide turule. Välisministeerium peab vajalikuks süvendada poliitilisi, diplomaatilisi ja valdkondlikke suhteid riigiga, mis on piirkonnas üks olulisemaid majanduslikke ja poliitilisi sõlmpunkte.

Saatkonna avamine Singapuris on oluline nii kahepoolsetes suhetes Singapuriga kui ka Kagu-Aasia piirkonnaga laiemalt, kus Eesti esindatus on senini olnud napp. Kohalolu aitab suurendada meie teadlikkust piirkonnast, aga ka tutvustada aktiivselt Eesti seisukohti ja meile olulisi teemasid.

Lisaks majandusdiplomaatia arendamisele saab tulevase saatkonna üheks oluliseks töövaldkonnaks Eesti kodanikele teenuste ja konsulaarabi pakkumine. Seda soodustab Singapuri paiknemine populaarsetete reisimarsruutide ristumiskohas ja head transpordiühendused teiste piirkonna riikidega.

Singapur on välisinvesteeringuid ja kaubandust soodustava stabiilse, kvaliteetse ja avatud ärikeskkonnaga riik ning Singapuri ja Eesti majandus- ja kaubandussuhted on praktiliselt ilma piiranguteta, tõdes välisministeerium.

Eesti ja Singapuri vaheline kaubavahetus kasvas 2018. aastal 274 mln euroni ja riik oli Eesti suuruselt 20. kaubavahetusparter. Eksport Singapuri moodustas 1,9 protsenti kogu Eesti ekspordist ning riik oli 14. ekspordipartner. Eesti päritolu kaupade osakaal Singapuri-suunalises ekspordis on suur, ligikaudu 93%.

Krediidiinfo andmetel eksportis 2018. aastal Singapuri 114 Eesti ettevõtet. Suurimad ettevõtted olid näiteks Manoir Energy (muu vedel- ja gaaskütuse hulgimüük), Post11 (veoste ekspedeerimine), Skywalk Trading (kütuste, maakide ja metallide hulgimüük), Eeastman Specialties (keemiatooted), Tradewise (kütuste, maakide ja metallide hulgimüük).

Eesti äriregistris oli 2019. aasta septembri seisuga registreeritud 78 Singapuri osalusega Eesti ettevõtet.