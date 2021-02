"Uus saatkonnahoone Riias osteti 2019. aasta lõpus ja tänaseks on käimas hoone projekteerimistööd. Need on kavas lõpetada 2022. aasta esimeses kvartalis, seejärel viiakse läbi ehitushange. Saatkond peaks uuele pinnale kolima 2024. aastal, seni tegutsetakse edasi praeguses saatkonnahoones," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Pia Kuusik ERR-ile.

Tema sõnul on hoonesse kavandatud saatkonna esindusruumid, konsulaarvastuvõtt ja tööruumid.

"Lisaks on Riia hoonesse plaanis rajada innovatsioonipesa ehk Eesti riigi avalik esitlusruum, mille eesmärk on tutvustada Eestis loodud nüüdisaegseid lahendusi nii ettevõtluse kui ka loomemajanduse vallas, edendada nende eksporti ja tuua välisinvesteeringuid Eestisse. Sellistes ruumides on Eesti ettevõtetel välismaal hõlpsam kohtumisi ja oma tegevust korraldada ning seeläbi ka Eestit laiemalt tutvustada," märkis Kuusik.

Küsimusele, miks hoone renoveerimine nii kaua aega võtab, selgitas Kuusik, et tegemist on hoone täiemahulise renoveerimise ja ümberehitamisega, mille käigus jäävad alles ainult kandekonstruktsioonid, muud osad uuendatakse aga täies mahus.

"Projekti koostamine, ehituslubade taotlemine ning menetlemine on paraku väga ajamahukas. Hoone asub Riia vanalinnas, kus nii nagu Tallinna vanalinnaski kehtivad väga ranged piirangud ja seetõttu on vajalike toimingute läbiviimiseks arvestatud kaks ja pool aastat. Pärast projekti valmimist ja ehituslubade saamist on võimalik viia läbi ehitushange ja sõlmida ehitusleping. Ehitustööde kestuseks on planeeritud 14 kuud," rääkis Kuusik.

Ostetud hoone suurus on 1700 m2 ja see maksis 2,65 miljonit eurot. Hoone asub Riia vanalinnas presidendi residentsina kasutava Riia lossi ja Toomkiriku esist väljakut ühendaval tänaval aadressiga Pils iela 8/10.

Praegune saatkond tegutseb aadressil Skolas 13. See Eesti riigile kuuluv hoone, mille alumisel korrusel asub saatkond praegu, plaanitakse ära müüa nii, et vana maja müügihind kataks uue soetamiskulud.