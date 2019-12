Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja koht läks poolakalt Donald Tuskilt belglasele Charles Michelile. Lähiaastatel hakkab just tema EL-i tippkohtumisi juhtima.

Euroopa Liidu kesksete institutsioonide uued liidrid lubasid ametisse astudes ühtsemat Euroopat, mis oleks valmis seisma silmitsi suurte väljakutsetega nagu võitlus kliimamuutusega.

Von der Leyen ütles tseremoonial, et EL-i juhtkond peab võtma suurema vastutuse EL-i lepete valva ja täitjana. "Meie kohustus on jätta endast järele liit, mis on tugevam sellest, mille pärisime: kontinent, mis on rahus, õiguste ja vabadustega ning ühisturuga, milles on enneolematud majanduslikud võimalused," sõnas ta.

Komisjon alustab tööd kuu aega graafikust maas. Algus venis, sest Ungari, Prantsusmaa ja Rumeenia esimesed volinikukandidaadid ei saanud Euroopa Parlamendi heakskiitu ning teised alles läbisid selle sõela.

Segadust tekitas ka Suurbritannia, sest peaminister Boris Johnson keeldus oma volinikukandidaati esitamast, kuigi riik on endiselt EL-i liige. Brexit püsib EL-i päevakorras ka algaval ametiperioodil. Ühendkuningriik peaks ühendusest lahkuma hiljemalt 31. jaanuaril.

Lahkuvatest EL-i liidritest alustab Tusk Euroopa Rahvapartei (EPP) esimehena.

Juncker ei ole täpsemalt oma plaanidest rääkinud, kuid EL-i meediakanalite andmeil reserveeritakse talle ruum komisjonis.

Viimasel pressikonverentsil reedel keeldus Juncker andmast soovitusi oma mantlipärijale. Tema sõnul peaks uus komisjoni president "kandma hoolt Euroopa eest".

Pühapäeval möödub 10 aastat päevast, mil jõustus EL-i reforminud Lissaboni leping. Sel puhul peetakse Brüsselis tseremooniaid, millest võtavad osa uued juhid Michel ja von der Leyen, aga ka Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde ja Euroopa Parlamendi esimees David Sassoli.

Lissaboni leppega sätestati muu hulgas, et Euroopa Ülemkogu saab alalise eesistuja, kes valitakse ametisse korraga 2,5 aastaks. Samas lepiti kokku, et ühenduse välissuhete eest hakkab vastutama kõrge esindaja.