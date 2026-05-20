EL jõudis kokkuleppele USA-ga sõlmitud kaubandusleppe rakendamises

Euroopa Liidu seadusandjad ja liikmesriigid jõudsid ööl vastu kolmapäeva kokkuleppele ligi aasta tagasi USA-ga sõlmitud kaubandusleppe rakendamises, kuna president Donald Trump ähvardas kehtestada uued tollimaksud, kui seda 4. juuliks ei tehta.

27-liikmeline blokk sõlmis eelmise aasta juulis Washingtoniga kokkuleppe, millega kehtestati enamikule Euroopa kaupadele 15-protsendised tollimaksud. Teksti lõplik versioon vajas veel aga EL-i poolt kinnitamist.

EL-i parlamendi ja liikmesriikide pealinnade läbirääkijad pidasid tuliseid vaidlusi hilisööni ning teatasid mitu tundi pärast südaööd raskelt kätte võideldud kompromissist.

"Täna täidab Euroopa Liit oma kohustused," ütles Euroopa Liidu eesistuja Küprose energeetika-, kaubandus- ja tööstusminister Michael Damianos avalduses.

"Stabiilse, prognoositava ja tasakaalustatud Atlandi-ülese partnerluse säilitamine on mõlema poole huvides," ütles Damianos.

EL-i kokkulepe aitab blokil kinni pidada Trumpi seatud tähtajast, et ratifitseerida Šotimaal Turnberrys Trumpi ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni vahel sõlmitud lepe.

Vastasel juhul oli Trump hoiatanud Euroopa Liitu palju kõrgemate tollide eest.

Liikmesriikidega kompromissi saavutamiseks oli europarlament surve all, et loobuda mitmest teksti lisatud muudatusest, mida ameeriklased pidasid vastuvõetamatuks.

Üheks tüliõunaks oli parlamendi karmistatud peatamisklausel, mis tühistaks USA eksportijatele kehtivad soodsad tariifitingimused, kui Ühendriigid peaksid lepingu tingimusi rikkuma.

Seadusandjate sõnul nõustus parlament oma nõudmisi leevendama ning lõplik tekst andis USA-le aasta lõpuni aega, et loobuda teraskomponentidele kehtestatud üle 15-protsendistest lisamaksudest, selle asemel et nõuda seda eeltingimusena.

Parlamendi suurim jõud, konservatiivne Euroopa Rahvapartei (EPP), kuhu kuulub ka von der Leyen, survestas tugevalt lepingu lõplikku rakendamist, mis on nende sõnul ülioluline, et lõpetada EL-i ettevõtete jaoks kahjulik ebakindlus.