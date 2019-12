Madridis algas ÜRO kliimakonverents

Eeskirjad peaksid jõustuma 2021. aastal. ÜRO peasekretär Antonio Guterres kutsus riigijuhte tegutsema ja astuma otsustavaid samme, et kliimamuutuse mõjusid leevendada.

Kohal on ka USA delegatsioon, kuigi president Donald Trump algatas Pariisi kliimaleppest lahkumise, mis jõustub aasta pärast 4. novembril.

Hispaania peaminister Pedro Sanchez ei öelnud avakõnes otse välja, kes on need üksikud fanaatikud, kes eitavad kliimamuutuste tõendeid.

"Meil on teaduslik kinnitus, et inimene on põhjustanud kahju õrnale tasakaalule, mis lubab meie planeedil elu. Kuid teame ka, et see sõltub inimkonnast, et kahju parandada ja selle levik peatada," lausus Sanchez.

Ratas: kliimapööre võib olla Eestile kasutoov

Konverentsil osalev peaminister Jüri Ratas ütles, et Eesti soovib kliimapoliitikas olla ambitsioonikas.

"Eesti eesmärk kliimamuutustega võideldes on uuendada oma majandust nii, et see tooks kõigile kasu. Teame, et see ei ole lihtne, vaid nõuab märkimisväärseid investeeringuid eelkõige energia- ja transpordisektoris. Kui astume läbimõeldud samme ja langetame õigeid otsuseid, mis tähendab investeeringuid uuenduslikesse ja puhastesse tehnoloogiatesse, on kliimapööre meile pikas perspektiivis kindlasti kasutoov," lausus Ratas.

Ratase sõnul on kliimapöörde edulooks muutmisel vaja lisaks investeeringutele muutust mõtlemises ja käitumises. "Häid näiteid juba on. Mul on hea meel, et just Eestist on alguse saanud maailmakoristuspäev. Samuti võin eeskujuks tuua meie tehnoloogiaettevõtteid, kelle rohelise algatusega on praeguseks liitunud juba 70 ettevõtet üle Euroopa," märkis Ratas.

Ratas osales esmaspäeval Euroopa Liidu riigijuhtide kohtumisel, kus räägiti ühistest seisukohtadest ÜRO kliimakonverentsil.