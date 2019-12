Inimene peab lõpetama sõja looduse vastu, ütles pühapäeval ÜRO peasekretär Antonio Guterres. Madridis algava ÜRO kliimakohtumise eel peetud sõnavõtus teatas Guterres ka peagi avaldatavast raportist, kus kinnitatakse, et viimased viis aastat on olnud kõige soojemad selle aja jooksul, mil on üldse kogutud regulaarset ilmastatistikat.