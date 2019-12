Saaremaa vallavanema Madis Kallase sõnul on huvilised lennuliini käivitamiseks olemas.

"Hea meel on tõdeda, et Rootsis on võialikud huvilised lennufirmade näol olemas, kes on valmis teatud toetuse korral lennuliini Kuressaare ja Stockholmi vahel avama," rääkis Kallas "Aktuaalsele kaamerale".

"Loomulikult on vara veel rääkida lõplikest kokkulepetest, aga seetõttu me volikogule selle eelnõu esitasime, et saada kolme aasta osas volikogult kohustuste võtmiseks nõusolek. See sisaldab kolme-nelja kuu jooksul lendude toimimisi Kuressaare ja Stockholmi vahel. Selle summa sees on igal nädalal kaks lendu ja lennuki suurus peaks olema vähemalt 72 kohta. Sellele kokkuleppele sooviksime saada veel aasta lõpus allkirjad alla," selgitas vallavanem.