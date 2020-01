Saaremaalaste ja poliitikute soovid, et Saaremaa ja mandri vahel hakkaks lendama võimalikult uus ja suur lennuk, võib viia olukorrani, et riigihange võib ebaõnnestuda, kui pakutav lennuk on liiga kallis, ütles saates "Otse uudistemajast" maanteeameti peadirektor Priit Sauk.

Maanteeamet oli sunnitud teisipäeval taas pikendama Tallinna ja Kuressaare vahelise lennuliini hanke tähtaega. Põhjuseks on hanke taaskordne vaidlustamine.

Viimased vaidlustused on põhjustanud hankesse kvaliteeditingimusena lisatud lennuki maksimaalne vanus. Vastava ettepaneku tegi ametile mullu oktoobris majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Selle otsuse vaidlustas praegu Kuressaare liini teenindav Leedu ettevõte Transviabaltika, riigihangete vaidlustuskomisjon (VaKo) rahuldas nende taotluse.

Maanteeamet vanuse kriteeriumit hankest siiski ei eemaldanud, kuigi Sauki sõnul võib see ka edaspidi probleeme tekitada.

"Me oleme endiselt seisukohal, et seda ei saa nii (hankesse) sisse kirjutada, kuigi me oleme nüüd juristidega selle sinna kirjutanud. Kahjuks me esimeses ringis riigihangete vaidluskomisjonis kaotasime. Lähiajal me näeme uut vaidluse tulemust. Me täidame kogukonna ja poliitikute soovi, aga me ei ole kindlad, kas see õnnestub lõpuni nii, nagu on soovitud. Kas vanus on õige termin, millega seda piirata?" rääkis Sauk.

Lennuki maksimaalse vanuse määramist soovisid eelkõige Saaremaa ettevõtjad ja poliitikud. Saugi sõnul täidavad nad kohaliku kogukonna ja poliitikute soove, kuid see võib viia soovimatute tulemusteni.

"Meil ei ole ka selge, et kui me jäämegi nende piirangutega paika, saame pakkumised kätte, et siis saame sellega ka lõpuni minna – võib-olla meil ei jätku raha, kui me saame liiga uue lennuki, liiga kalli, siis ei pruugi meil ka jätkuda raha, siis tuleb jälle minna uuele ringile," rääkis maanteeameti peadirektor.

Sauki sõnul saab lähipäevil selgeks, kas hankega saab praegustel tingimustel edasi minna. Kui hanke tähtaeg, 5. veebruar, jääb paika, siis peaks uus lennuk Tallinna -Kuressaare liinilo lendama hakkama juba sel kevadel. "Kui hange toimub veebruaris, siis aprilli kandis võiks lendama hakata," märkis Sauk.