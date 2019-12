Saaremaa vald toetab Kuressaare-Stockholmi suvist lennuliini 150 000 euroga

Saaremaa vallavanema Madis Kallase sõnul on huvilised lennuliini käivitamiseks olemas.

"Loomulikult on vara veel rääkida lõplikest kokkulepetest. Summa sees on igal nädalal kaks lendu ja lennuki suurus peaks olema vähemalt 72 kohta. Sellele kokkuleppele sooviksime saada veel aasta lõpus allkirjad alla," rääkis vallavanem.

Lennuliini toetamise otsus on seotud Saaremaa valla arengukavaga aastateks 2019- 2030.

"Strateegiliseks eesmärgiks on seatud, et Saaremaa on avatud saar, mis on regulaarliiniga ühendatud mitme Euroopa riigiga," seisab arengukavas. "Selle eesmärgi saavutamise ühe mõõdikuna on sätestatud rahvusvaheliste lennuühenduste arv ning tegevusena on ette nähtud vallavalitsuse, ettevõtjate ja kolmanda sektori tegevused rahvusvaheliste lennuliinide käivitamiseks."

Otsuse seletuskirjas seisab, et valla esindajad on suheldud on SAS-i, Finnairi, Regional Jeti, Air Balticu ja Flyg Braga ning teada saadud eelduslikud tingimused, mille alusel oleks võimalik lennuliini avamine juba 2020. aasta suvel.

"Selleks, et lennufirma tuleks antud liini lendama ootavad nad lennuliini alustamisel toetust maksimaalselt kolmeks aastaks. Edaspidi peab lennuliin ennast juba ise ära majandama ja edaspidine toetamine ei ole ilmselt vajalik."

Vallavalitsus on välja kuulutanud avaliku konkursi, millega otsitakse lennufirmat, kes oleks nõus lendama liinil Kuressaare-Stockholm, siis vastavalt kas Arlanda või Bromma lennujaama.