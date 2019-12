Kohus jättis Lidli kaupluse vastastele õiguskaitse andmata

Tallinna linnavalitsus väljastas juuni keskel Lidli Eesti OÜ-le ehitusloa Lasnamäele Tähesaju teele kaupluse ehitamiseks, kuid juba juuli keskel kaebasid ümbruskonna elanikud selle otsuse Tallinna halduskohtusse, sest nende arvates põhjustab kaupluse avamine ümbruskonnas ummikuid ja parkimisprobleeme.

Lisaks tõid kaebajad välja, et lähedalasuv Varraku sild on amortiseerunud ning see tuleks ehitada uus enne, kui Lidlil lubatakse piirkonda kauplus ehitada. Kaebuse esitasid lähedal kortermajades elavad inimesed.

Lidl teatas linnavalitsusele Tähesaju teel ehitustöödega alustamisest 27. augustil.

Kaebajad soovisid kohtult esialgset õiguskaitset kaupluse ehitamise peatamiseks, kuid halduskohus keeldus. Halduskohtu otsuse jättis muutmata ka ringkonnakohus, ütles ERR-ile Tallinna haldus- ja ringkonnakohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Kohtu hinnangul ei saa ettevõttelt nõuda, et nad lahendaksid ümbruskonna parkimis- ja liiklemisprobleemid, sest need sõltuvad kogu Tähesaju kvartali detailplaneeringu elluviimisest ja Tallinna linna otsustest.

"Kauplusehoone iseenesest kaebajate õigusi ei riku ning selle valmimine ei takista liiklusolukorda parandavate meetmete rakendamist, sealhulgas teede ja ristmike rekonstrueerimist. Need tööd sõltuvad detailplaneeringuala muude objektide valmimisest ja linna otsustest," selgitas Vilu.

Seetõttu leidis kohus esialgse õiguskaitse taotlust lahendades, et kaebajad ei ole toonud välja enda subjektiivsete õiguste kaitse vajadusest lähtuvat huvi ehitusloa vaidlustamiseks, kuid ehitusloa täitmise peatamine riivaks Lidl Eesti OÜ õigusi.

Halduskohus märkis, et elanikel ei ole etteheiteid kauplusehoone kerkimisele, samas ei saa nad oodata, et kaupluse ehitamisega lahendatakse ka Varraku silla liikluskorralduslikud küsimused.

Lisaks selgitas kohus, et kaebajatel ei ole õiguslikku alust nõuda, et vaidlusaluse ehitusloa väljastamise ajaks oleks välja ehitatud kõik detailplaneeringuga ette nähtud või piirkonnas perspektiivsena esitatud teed ja tehnovõrgud. Kõnealuse, kogu Tähesaju kvartalit hõlmava detailplaneeringu võttis linnavalitsus vastu juba 2017. aasta juunis.

Halduskohtu hinnangul on ka kohalike elanike parkimisega seotud hirmud ja nõudmised alusetud.

"Kavandatava hüpermarketi juurde rajatakse parkla, nagu on ka olemasolevatel läheduses asuvatel kauplustel. On väheusutav, et uue kaupluse kliendid hakkaksid oma sõidukeid parkima teisel pool teed enam kui 130 meetri kaugusel asuvate korterelamute ehk kaebajate elukohtade juurde. Samuti ei saa kaebajad nõuda, et neile ja teistele kohalikele elanikele tagataks võimalus parkida kaupluse kinnistul," märkis kohus määruses.

Nüüd jätkub asjas eelmenetlus, kus kohus täpsustab asjaolusid. Istungit ei ole veel määratud ja kohus andis kaebajatele kaebuse täpsustamiseks tähtaja, et seisukohad esitada, ütles Vilu.

Kuivõrd Lidli kauplus ei piirne ühegi kaebaja kinnisasjaga ning kaebajad on mures pigem Tähesaju piirkonna liikluskorralduse pärast, määras kohus, et igal kaebajal tuleb põhjendada, kuidas vaidlustatud ehitusluba rikub tema subjektiivseid õigusi.

Ka detailplaneering vaidlustati

Tallinna halduskohtus menetluses on tänaseks ka teine kaebus Lidli Tähesaju kaupluse ehitamise asjus. Ka selles kaebuses on kaebajaid mitu, kokku kuus, ning vaidlustatud on mitte ehitusluba, vaid detailplaneering.

Vilu sõnul toimus selles asjas toimus kohtuistung 29. oktoobril ja tänaseks on üle mindud kirjalikule menetlusele. "Siin on määratud 9. detsembriks tähtaeg täiendavate tõendite esitamiseks. Peale seda selgub edasine menetluse käik," lausus Vilu.

Tähesaju kvartalis, mis paikneb Mustakivi tee ja Varraku tänava vahel ning külgneb Laagna teega, asub juba praegu märkimisväärne arv suuri kauplusi: teiste seas Bauhof, Hortes, Prisma, Selver, Home4You, lisaks asub Varraku tänava ääres Eesti suurim, Tondiraba jäähall ning sinna kõrvale on Tallinnal ehitada täismõõtmetes olümpiaujula.