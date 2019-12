Kohus jättis rahuldamata Lidli kaupluse vastaste kaebuse

Tallinna linnavalitsus kehtestas 26. juunil Raadiku tänava 11 ja 11a kinnistute detailplaneeringu, mille järgi rajatakse kinnistutele kauplus koos parkla ja liikluslahendustega.

Naabruskonna elanikud, kokku kuus kaebajat, vaidlustasid korralduse, tuues muuhulgas välja, et kaupluse rajamisega suureneb liikluskoormus, kaotatakse ära parkimiskohad ning samuti suureneb piirkonnas müra ja õhusaaste.

Kohus leidis, et ei ole usutav, et kauplusesse hakataks sõitma üle kogu linna, eriti olukorras, kus samalaadseid kaupluseid on plaanis avada mujalgi, sealhulgas kahe kilomeetri kaugusel Tähesaju kvartalis.

"Samas ei saa Tallinna linn ka piirata inimeste liikumist linnaosade vahel. Transiitliiklus ei satu tõenäoliselt kaebajate kodutänavale, vaid liigub sellest mööda. Lisaks on halduslepinguga ette nähtud piisavad tagatised selleks, et arendaja ka reaalselt uue ristmiku, kergliiklustee ja kaasnevad objektid välja ehitaks," selgitas halduskohtu pressiesindaja.

Kohus märkis otsuses, et ühe detailplaneeringuga ei saa ära lahendada kogu linnaosa autostumise ja parkimise probleeme, sest need probleemid on seotud piirkonda lisanduvate elanike, mitte kaupluste külastamisega.

"Kinnistul olnud parkla on ära kaotatud juba enne detailplaneeringu kehtestamist ja kaebajatel ei ole õigus nõuda, et eraisik peaks lubama neil oma maal (tasu eest või tasuta) parkida. Kaebajatel tuleb parkimise probleemid lahendada oma elamu kinnistul koostöös korteriühistute ja kohaliku omavalitsusega," märkis kohus.

Kohtu hinnangul on detailplaneeringu lahendus kooskõlas üldplaneeringuga, mistõttu ei olnud vajadust kaaluda ka keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Samuti olid lähedal elavate majade elanikud kohtu hinnangul piisavalt kaasatud, sealhulgas on teavitatud kirjalikult naabreid. Menetluses toimus avalik väljapanek, mille jooksul ei saabunud ühtegi arvamust.

Otsust on võimalik vaidlustada hiljemalt 20. jaanuaril 2020.

Lisaks Raadiku kauplusele on kohtusse kaevatud ka Lasnamäel asuva Tähesaju kvartali Lidli kaupluse ehitusluba.

Tallinna linnavalitsus väljastas juuni keskel Lidli Eesti OÜ-le ehitusloa Lasnamäele Tähesaju teele kaupluse ehitamiseks, kuid juba juuli keskel kaebasid ümbruskonna elanikud selle otsuse Tallinna halduskohtusse, sest nende arvates põhjustab kaupluse avamine ümbruskonnas ummikuid ja parkimisprobleeme.

Lisaks tõid kaebajad välja, et lähedalasuv Varraku sild on amortiseerunud ning see tuleks ehitada uus enne, kui Lidlil lubatakse piirkonda kauplus ehitada. Kaebuse esitasid lähedal kortermajades elavad inimesed.

Lidl teatas linnavalitsusele Tähesaju teel ehitustöödega alustamisest 27. augustil.

Kaebajad soovisid kohtult esialgset õiguskaitset kaupluse ehitamise peatamiseks, kuid halduskohus keeldus. Halduskohtu otsuse jättis muutmata ka ringkonnakohus.