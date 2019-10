"Ehitusluba on õigusvastane, kuna see ei arvesta autostumise kasvuga ega taga piirkonna, eriti Laagna tee, Tähesaju tee ja Varraku tänava ristmiku liikluskorralduslike probleemide, sealhulgas parkimisprobleemide lahendamist," märgitakse kohalike elanike poolt Tallinna linnavalitsusele saadetud pöördumises.

Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu kinnitas ERR-ile, et halduskohtusse on tõepoolest esitatud kaebused Tallinna linnaplaneerimise ameti 14. juunil väljastatud ehitusloa tühistamiseks, millega anti luba Tähesaju tee T1, 4 ja 8 ning Laagna tee T6 kinnistutele Lidl kauplusehoone püstitamiseks, sademeveetorustiku, veetorustiku, kanalisatsioonitoru ja sissesõidutee rajamiseks.

"Kaebuse esitasid seal lähedal erinevates kortermajades elavad inimesed, kes tunnevad peamiselt muret liikluskorralduslike probleemide tekkimise pärast," ütles Vilu.

Kaebused esitati erinevate gruppide poolt juulikuu keskel ning kohus võttis kaebused menetlusse ja liitis need ühtseks kohtuasjaks. Samuti anti tähtajad seisukohtade esitamiseks. "Hetkeseisuga ei ole uusi tähtaegu asjas määratud, edasine menetlus peaks selguma lähiajal," märkis Vilu.

Lidl teatas linnavalitsusele ehitustöödega alustamisest 27. augustil.

Linn liikluse pärast ei muretse

Ka petitsioonina veebilehel petitsioon.com avaldatud kohalike elanike pöördumises leitakse, et piirkonna teed on amortiseerunud ja ohtlikud. Lisaks on märgitud, et liiklusekspert Tarmo Sulger (kellelt piirkonna elanikud tellisid analüüsi) tuvastas, et teede läbilaskevõime on ammendunud ja enne teede ümberehitamist ei tohi piirkonda täiendavat liiklust suunata.

Tähesaju kvartali, kuhu kuulub ka Lidlile kuuluv krunt, detailplaneering võeti linnavalitsuse poolt vastu juba 2017. aasta juunis.

Kohalike väitel näeb detailplaneering ette uut Varraku silda üle Laagna tee, Lidlile antud ehitusloas on aga jäänud liikluse küsimus lahendamata ning lükatud umbmäärasesse tulevikku.

Kaebajate sõnul on olemasolev Laagna tee viadukt amortiseerinud juba sellisel määral, et pärast vihma pääseb sealt läbi vaid kummikutes.

Detailplaneeringus on tõesti tulevikku vaatavalt märgitud, et Varraku tänav oleks vaja rekonstrueerida ning rajada autoliikluseks uus viadukt üle Laagna tee ning olemasolev viadukt kas likvideerida või jätta ainult jalakäijate kasutada. Samuti märgitakse vajadust laiendada praegu kaherajalist Tähesaju teed.

Samade küsimustega pöördus oktoobris linnavalitsuse poole ka Tallinn linnavolikogu liige Priidu Pärna (Isamaa). Uue Varraku silla kohta vastas abilinnapea Andrei Novikov, et Varraku sild on detailplaneeringus ette nähtud perspektiivsena ja see ei kuulu ehitamisele koos Tähesaju kvartali valmisehitamisega.

Novikov märkis, et korteriühistuid teavitati Tähesaju kvartali detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust, kuid Lasnamäe linnaosa valitsusele ega linnaplaneerimise ametile ei laekunud ühtki pretensiooni ega ettepanekut.

Novikovi hinnangul ei juhtu Lidli kaupluse valmimisega liikluses midagi jubedat ja olulisi ümberkorraldusi piirkonna liikluses teha vaja ei ole. Samuti ei halvene tema sõnul ümberkaudsete elanike parkimise olukord.

"Kõik linnaelanikud ei ole kunagi rahul ja kõiki probleeme ei saa lahendada ühe detailplaneeringuga, veel vähem ehitusprojektiga," vastas Novikov Pärnale.

Novikovi sõnul polegi linnavalitsusel praegu põhjust rohkem selgitada, sest kuivõrd asjaga on pöördutud kohtusse, saab linnaplaneerimise amet anda selgitused kohtumenetluses.

Parkimisega probleeme juba praegu

Piirkonna elanikud kardavad, et kui Tähesaju detailplaneering realiseeritakse ja kvartal ehitatakse kaubandushooneid täis ning neid hakkavad külastama tuhanded inimesed, siis suureneb piirkonna liikluskoormus ja kannatavad eelkõige nemad – tekivad igapäevaseid ummikuid ja probleemid parkimisega. Elanike pelgavad, et Tähesaju kvartali külastajad hakkavad parkima nende majade juures.

"Samal ajal ei saanud piirkonna elanikud ehitusloa menetluses kaasa rääkida, kuna linn neid läbirääkimistesse ei kaasanud ja selle asemel on linn lubanud arendajatel dikteerida oma tingimusi," märgitakse pöördumises.

Elanikud nõuavad, et Tähesaju tee ja Varraku tänava ristmiku liiklusprobleemidega tuleb tegeleda viivitamatult, mitte tagantjärele pärast uute ehitiste püstitamist, ning paluvad peatada ehitusloa kehtivuse kuni piirkonna liiklusprobleemide lahendamiseni.

Diplomeeritud teedeinsenerilt Tarmo Sulgerilt tellitud analüüsist järeldati, et piirkonna ristmikutele ei tohiks uut liiklust juurde suunata. Sulger märkis, et uute objektide rajamisel Tähesaju tee äärde peab lähiala teedevõrku täiendama ja rekonstrueerima. Analüüsi järgi tuleks välja ehitada Varraku tänava viadukt üle Laagna tee.

Pöördumises viidatakse ka, et Bauhausi kaubamaja kõrvale rajatava kaupluse omanikule ehk Lidl Eesti OÜ-le pole seatud mingit kohustust ümber ehitada "äärmiselt ohtlikku Bauhausi ringi" ega muid sõiduteid, et muuta liiklust ohutumaks. Elanikud hoiatavad, et ehitusloa kehtimajäämine võib kaasa tuua olukorra, kus Lidli kauplus valmib ja sellele taotletakse kasutusluba enne, kui liikluskoormuse probleemi on isegi hakatud lahendama.

Tähesaju kvartal, mis asub Mustakivi ja Varraku tänava vahel ning külgneb Laagna teega. Piirkonnas on juba praegu mitu suurt kauplust, lisaks Tallinna jäähall Autor/allikas: Google Maps

Tähesaju kvartalis, mis paikneb Mustamäe tee ja Varraku tänava vahel ning külgneb Laagna teega, asub juba praegu märkimisväärne arv suuri kauplusi: Bauhof, Prisma, Selver, Home4You, lisaks asub Varraku tänava ääres Eesti suurim, Tondiraba jäähall ning sinna kõrvale on Tallinnal ehitada täismõõtmetes olümpiaujula.

Elanike sõnul tähendab see juba praegu ummikuid, eriti spordihallide ürituste korral ja tööpäeva lõpus, kui tipptaseme saavutavad nii juba olemasoleva Selveri kui ka uue Lidli kaupluse ja ümbruskonna muude kaupluste külastatavused. "Näiteks on võitluskunstide populaarsete võistluste ajal on ümbrus kinni pargitud ligi poole kilomeetri raadiuses, see tähendab ka meie majad," märgitakse pöördumises.