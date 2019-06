Saksa odavjaekett Lidl valmistub Tallinnasse rajama viit kuni kuut kauplust, neist ühele on ehitusluba juba väljastatud ja veel kolm on menetluses. Värskelt on vastu võetud ka üks detailplaneering.

Lidlil on Tallinnas kokku ostetud 11 kinnistut seitsmes asukohas ehk mitmed neist kõrvuti, ent kus ja millal kavatseb jaekett oma esimesed kauplused avada, ei ole ettevõte ise nõus kommenteerima.

Küll aga on Tallinna linnaplaneerimise amet väljastanud Lidl Eestile ehitusloa Lasnamäel, Tähesaju tee 4, kus praegu laiub tühermaa, ent mille kõrval asub ehituskaubamaja Bauhof, üle tee Selver ning läheduses ka Prisma kauplus.

Menetluses on veel kolm ehitusluba: üks Haaberstis, Rannamõisa tee 12a, kus praegu on tühermaa, ent mille kõrval on suur Pikaliiva uusarenduste asum ja kuhu detailplaneeringu järgi tohib ehitada kuni neljakorruselise 8000 ruutmeerise ehitusaluse pindalaga kaupluse; teine Kristiines, Sõpruse puiestee ja Linnu tee ristmikule jääval kinnistul, Olerexi tankla kõrval asuv Sõpruse pst 153, kus seni asunud autoremondikeskus on nüüdseks peaaegu lammutatud; kolmas Mustamäel, eskiisina Laki 27 kinnistul, mis planeeringute registris on aadressina Karjavälja 12.

Neist viimase kohta taotles Lidl Eesti kinnistute lahutamist ja detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist, sest Laki 25 krundile ei oleks saanud kauplust rajada. Tänavu märtsis võttiski Tallinna Linnavolikogu eesotsas toonase esimehe Mihhail Kõlvartiga vastu otsuse, et Laki 25 krundi detailplaneering tuleb osaliselt kehtetuks tunnistada, sest uus omanik Lidl Eesti tahab sellest eraldatud kinnistule Karjavälja 12 rajada kauplust. Seejuures võib praegu tühjana seisvale krundile rajada hoone kuni seitsme maapealse korrusega. Samuti on Lidl Eesti lubanud krundil välja ehitada teed, tehnovõrgud ja haljastuse. See otsus andis Lidl Eestile võimaluse taotleda poe ehitamiseks projekteerimistingimused.

Lisaks on vastu võetud detailplaneering kaht kinnistut ühendava maa-ala, Lasnamäel asuva Raadiku 11 ja Raadiku 11a kohta. Kaks nädalat tagasi uuendas Lidl Eesti ka sellele maa-alale planeeritava kaupluse detailplaneeringu seletuskirja. Raadiku kinnistud, mille lähedal asuvad nii Mustakivi Konsum, Grossi kui ka Maxima kauplus.

Büroos Skepast & Puhkim koostatud detailplaneeringu järgi on Seli asumis Raadiku tänaval asuvale 1,72-hektarilisele krundile rajamisel kuni kaks kahekorruselist kauplusehoonet koos abihoonetega. Hoonete ehitusalune pind võib võtta kuni 3000 m2, hoonete suletud brutopind kokku on kuni 6000 m2. Hetkel on maa kasutusel autode parkimisalana, samuti asuvad seal rehvitöökoda, valvurimaja ja laternapostid.

Lidl Eesti kavandab Lasnamäele Raadiku tänavale üht oma kauplustest. Autor/allikas: Skepast ja Puhkim OÜ

Lisaks on Lidl Eestil Tallinnasse soetatud kinnistud Põhja-Tallinnasse, Paavli tänavale (Paavli 6a, 8, 8a, 10), mis jaguneb tootmis- ja ärimaaks, nii et sinna võib tulla ka midagi muud kui (ainult) kauplus, ning Kristiinesse Lehe 3, mis on puhtalt transpordimaa ehk sinna praeguse maa otstarbe kohaselt kauplust rajada ei saa.

Lidl Eestil on ärimaa otstarbega kinnistud ka Narvas (Tallinna mnt 7 ja 7a ning Kangelaste prospekt 37a) ja Tartus (Kalda tee 29).