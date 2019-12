Kaitseliit ja PPA harjutavad Toompeal kriitiliselt tähtsa objekti kaitsmist

Kaitseliitlased ja politseinikud kontrollivad riigikogu hoone ja Stenbocki maja ümber vastumängul osalevaid inimesi ja sõidukeid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Liiklust õppuse ajaks ei suleta ja kaitseliitlased kasutavad imitatsioonivahendeid, mis on linlastele ohutud.

Politsei sõnul on sellised õppused vajalikud, et tagada kriisiolukorras keeruliste ülesannete lahendamisel sujuv koostöö.

"Me teeme seda eelkõige selleks, et harjutada politseiga koostööd. Oluline on, et kaitseliitlased õpiksid käituma koos politseiga politsei jõukasutusreeglite raamistikus," selgitas Kaitseliidu Tallinna maleva staabiülem major Andres Välli.

"Kaitseliitlased harjutavad koostöös politseiga, kuidas sõidukeid kontrollpunktis peatada, vaadata läbi, et ei oleks keelatud esemeid autodes ja kuidas inimestega suhelda. Tegemist on harjutusõppusega. Meil on ehitatud üles teatud tegevuste jaoks kontrollläbilaskepunktid. Iga punkti jaoks on vastumängijatel välja mõeldud väikesed vastumängulised tegevused, mida nad selles punktis lavastavad," rääkis põhja prefektuuri kriisireguleerija Janek Laaneväli.