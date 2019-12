Soomusrong Wabadus meelitas Narvas kohale palju huvilisi

Näidislahingu legendi järgi ründas rindele saabuvat soomusrongi ootamatult Punaarmee luuregrupp. Eesti sõduritel õnnestus rünnak tagasi lüüa, osa mehi vangi võtta ning soomusrong päästa.

Soomusrongi saabumine meelitas kohale palju linlasi, esimese paari päevaga käis rongi uudistamas üle tuhande inimese. Aasta jooksul külastas Wabadust ligi 100 000 huvilist.

"Väga paljud inimesed, kellel on sugulased teeninud, on toodud väga palju pilte, on räägitud, inimesed tunnevad huvi, et kuidasmoodi sada aastat tagasi ja milliste vahenditega vabadus kätte võideti. Tundub, et inimestele läheb see teema ikka väga korda. Isegi siin Narva linnas, ma vaatan, et tulevad venekeelsest rahvusest inimesed, tunnevad huvi, küsivad igasuguseid erinevaid asju. Paisab, et läheb vägagi korda," ütles Laidoneri sõjamuuseumi giid Kalev Roosi.