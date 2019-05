Ajaloohuvilised kappavad Lätis Eesti ratsaväe kuulsusrikastel radadel

Eesti ajaloohuvilised on ratsaretkel Rõugest Läti linna Jekabpilsi, et teha läbi rohkem kui paarisaja kilomeetrine teekond, mille läbis Eesti ratsavägi 100 aastat tagasi. Praegu on ratsutajad poolel teel.

Pühapäeval heisatakse Jekabpilsi raekoja torni retke meenutuseks sinimustvalge lipp, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Omaaegse 1. ratsapolgu jälgedes liikuvad ratsamatkajad on jõudnud Gulbenest lõuna poole. Vabadussõja ajal kulus Eesti ratsaväel lahinguid pidades teekonna läbimiseks kümmekond päeva. Retk, mida toetasid ka Eesti ja Läti jalaväeüksused, oli edukas - vaenlane tõrjuti lõplikult välja Eesti aladelt ning ka Lätist - Aluksnest, Gulbenest ja teistest linnadest Jekabpilsini välja.

"Siin, Gulbenest lõuna pool, sõitis selline põnev nähtus nagu ratsarügemendi soomusrong. Nad said Gulbene jaamast punastelt sõjasaagiks kätte soomusrongi, ehitasid selle ümber kitsarööpmelisest laiarööpmeliseks ja siis oli ajaloos ka tõepoolest periood, kus ratsaväel oli oma soomusrong," rääkis ratsaretkel osaleja Kaido Kama.

"Oleme umbes sama seltskonnaga käinud ratsaretkedel kaugetes paikades - Himaalajas, Sajaanides, Pamiiris juba aastaid. Ja meie järgmine plaan oli minna Andidesse, aga siis avastasime, et on selline ajalooline tärmin siinsamas Lätis ja otsustasime siis tänavu tulla Lätti," ütles ratsaretkel osaleja Tiit Pruuli.

Lätlased tunnevad eestlaste ratsaretke vastu suurt huvi.

"Meil on kaasas sellised lendlehed, kus on kirjas 100 aasta tagune lugu ja see, miks me siin oleme. Ja siis me jagame neid inimestele, kes tee ääres meile lehvitavad," selgitas ratsaretkel osaleja Lilian Freiberg.

Jaunstameri talus said ratsutajad ja hobused puhata. Taluperemees on samuti ajaloohuviline ja on oma angaari üles seadnud erinevaid aegu kajastava näituse.

"Selline ettevõtmine läheb mulle väga hinge!" tunnistas Jaunstameri talu peremees Dzintars Galejs.

Rõuge Eha talu hobused teevad tänavu Lätti kaks ratsamatka.

"Hobused on päris hästi vastu pidanud, jooksevad ikka veel päris hea meelega. Ja süüa saavad nad meil kaera ja graanuleid ja soola peame andma, muidugi," tunnistas Rõuge Eha talu perenaine Marian Kikas.

"Kogu retke kulminatsioon on pühapäeval, kui Jekabpilsi raekoja torni peaks tõusma sinimustvalge. Täpselt nii nagu 100 aastat tagasi, kui Eesti väed jõudsid Jekabpilsi sisse. Siis pandi raekojale lehvima sinimustvalge lipp," märkis Tiit Pruuli.