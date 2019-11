Eelmisel aastal Tapal Operaili depoos valminud soomusrong liikus käesoleva aasta alguses mööda Vabadussõja rindejoont Kehrast Valgasse. Seejärel näidati teda Eesti erinevates raudteejaamades, kusjuures korraks põigati Lätimaalegi. Ida-Virumaa raudteejaamad on Wabaduse turnee viimasteks peatuspaikadeks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho rääkis, et Vabadussõja üks tähtsamaid relvi oli just soomusrong ja selle valmimine oli tähtis, et tähistada saja aasta möödumist Eestile võidukast vabadussõjast.

"Teiseks on see oluline, et näidata seda praegusele põlvkonnale ja anda aimu, missugustes oludes tollal võideldi ja mida üldse on vaja teha, et seista oma riigi eest. Kõige toredam on see, et nii palju inimesi on sellest osa saanud. Praegu on külastajate arv liginenud juba peaaegu 100 000-le ehk nii palju inimesi on saanud vaadata saja aasta tagust tehnikat ja saja aasta tagust imet," sõnas Kiho.

Soomusrongi number 7 saab pärast Kiviõli uudistada veel Jõhvis, Vaivaras ja Narvas. Veeremi edasine saatus on seni lahtine.

"See rong ehitati ju tegelikult selleks üheks aastaks, et ta sõidakski need raudteed läbi, ja muidugi on üleval küsimus, mis saab sellest koosseisust pärast. Need vagunid kuuluvad ikkagi Operailile. Üks plaan on, et sõjamuuseum, kes on teinud rongi sisse näituse ja seda ka hooldab, saab selle oma kollektsiooni, et seda näidata oma püsikollektsioonis Viimsi mõisas Harjumaal," ütles Kiho veel.