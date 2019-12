Paljud inimesed küsivad, miks ei saanud nelja sõidurea alt kulgevat truupi välja vahetada juba just valmis saanud tööde käigus ning miks on otstarbekas äsja valminud tee üles kaevata. Maanteeameti väitel pole valminud teed uuesti üles kaevatud, kuid kohapeal on võimalik näha selgelt vastupidist.

Kuna pooled sõidurajad on kinni, siis tekitavad truubi vahetuse tööd elava liiklusega Tallinna sissesõidul taas pikki ummikuid.

Truupi paigaldatakse kahes etapis ajavahemikul 6.–18. detsember. Kui tekib ootamatuid olukordi, võib töö aeg pikeneda maksimaalselt kolme päeva võrra. Truubi paigaldamine mõjutab liikluskorraldust - mõlemas sõidusuunas jääb avatuks üks sõidurada.

Hommikusel tipptunnil 7.30–9.00 ja õhtusel tipptunnil 15.30–18.30 lülitatakse Seljaku tänava ja Pärnu maantee ristmikul foorid kollasele vilkuvale režiimile ja liiklust juhivad reguleerijad.

I etapi ajal (6.–11.12.) suletakse Vanasilla ja Nõlvaku tänavalt pääs Pärnu maanteele. Ümbersõit toimub Seljaku tänava kaudu. Ajutiselt nihkub Nõlvaku bussipeatus eraldusribale.

II etapi ajal (12.–18.12.) on suletud Pääsküla jõe peal linnast väljuv suund. Liiklusele on tagatud 1+1 lahendus linna siseneval suunal. Harkusse ja Laagri keskusesse pääsemiseks tuleb sooritada parempööre Seljaku tänava ja Pärnu maantee ristmikul.

ERR-i küsimusele Laagri tööde osas vastas maanteeameti Põhja regiooni ehitusosakonna projektijuht Ksenia Haavistu:

Millal valmis teelõik, mille peal 6. detsembril algas Pääsküla jõe truubi vahetus Pärnu maantee teelõigul (km 12,3–13) Laagris?

Ma siin täpsustan, et tegemist antud olukorras on ikkagi linnalõigu objektiga ja töövõtjaks on siin YIT Eesti AS ja antud objektil tööd ei ole veel lõpetatud ja 6. detsembril alustati siin viimase suurema ehitustööna Pääsküla jõe truubi vahetusega.

Aga oktoobris lõpetati töödega Veskitammi objektil, mida ehitas Nordecon AS. Ja Pääsküla jõe truup on nende objektide piiriks. Ja see töö kuulub linnalõigu tööde hulka.

Kahe erineva objektiga on ikkagi tegemist?

Jah. Veskitammi objekt on täiesti valmis ja linnalõik on valmimas.

Nii, et mingit uut teed nagu üles uuesti ei võetud kuskilt?

Ei võetud. Pääsküla jõe truubi kohal ei ole töödega alustatud seni, kuni ei olnud selge, millal vahetatakse Pääsküla jõe truubid.

Ja nagu ma ütlesin enne, et alustati sellega 6. detsembril. Me soovime lõpetada hiljemalt 19. detsembril.

Lihtsalt see mulje jääb selliseks, et kuna ta nagu on, nende objektide vahel ja tööd kogu aeg toimusid ja ta justkui nagu uuesti, nagu võeti välja. Aga siin oligi see teema, et oli vaja oodata kuni tuleb vee erikasutusluba. Ja siis oli vaja oodata ka aega, millal on jõe veetase madal. Selles mõttes, et risk oli kogu aeg, et kas see truup vahetatakse välja talvel või siis järgmise aasta suvel.

Me otsustasime, et mõistlik oleks juba lõpetada sellel aastal, kuna liiklus ei ole veel taastunud peale suuri ehitustöid. Järgmisesse aastasse jääks ainult ühe objekti viimistlus, suuremad tööd tahaks lõpetada sel aastal.