Põllumehed protestisid Toompeal madalate toetuste vastu

Põldurite sõnul on valitsus-erakonnad vaatamata lubadustele vähendanud järgmise aasta riigieelarves põllumajanduse siseriiklike hüvitiste summat 15,3 miljonilt 10le miljonile eurole.

Eesti põllumajandussektori otsetoetused moodustavad järgmisel aastal 66% Euroopa Liidu keskmisest. Ka Euroopa Liidu eelarvekavas aastani 2027 jäävad põllumajanduse otsetoetused Eestis kuni perioodi lõpuni Euroopa Liidu madalaimaks, jõudes 76%ndi tasemele võrreldes liikmesriikide keskmisega.

