"Asusin Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni pressiteenistuses tööle juhtiva kõneisikuna Green Deal'i (rohelise kokkuleppe) küsimustes," ütles Loonela ERR-ile.

Loonela esimene ülesastumine oli kolmapäeval, kui ta juhtis Euroopa rohelise kokkuleppe teemalist pressikonverentsi Euroopa Parlamendis.

"Euroopa Komisjoni ja selle uue presidendi von der Leyeni jaoks on kõige olulisemaks küsimuseks, kuidas teha Euroopast süsinikuneutraalne maailmajagu ja selle saavutamiseks võtab Komisjon vastu strateegia, milles näidatakse, kuidas selleni jõuda nii, et majanduskasv oleks roheline ja ei kahjustaks ühtegi regiooni Euroopas," tutvustas Loonela Euroopa Komisjoni uut ambitsiooni, mida tutvustati kolmapäeval Brüsselis pressikonverentsil.

Euroopa Komisjoni pressiteenistuses on peapressiesindaja, tema asetäitja ning kolm juhtivat pressiesindajat von der Leyeni Komisjoni kolme prioriteetse valdkonna - rohelise kokkuleppe, majandusküsimuste ja digiteemade jaoks. Kokku on pressiteenistuse nimekirjas 78 töötajat, kuid õigus otse meediaga suhelda on neist ainult 17 eri valdkondade kõneisikul.

Eelmises Komisjonis töötas Loonela asepresident Andrus Ansipi nõunikuna, kus juhtis küberturvalisust ja välispoliitikat katvat tööd. Varasemalt on ta komisjonis juhtinud andmekaitse välissuhete sektorit, kus pidas läbirääkimisi USA-ga andmekaitseküsimustes ja ta on tegelenud laiemalt julgeoleku- ja välisküsimustega. Tööd Brüsselis alustas ta Eesti diplomaadina NATO juures.

Oluliseks kriteeriumiks juhtiva kõneisiku kohale valimisel oli ka keeleoskus, vaja oli inglise ja prantsuse keele vaba valdamist, ütles Loonela, kelle sõnul on need tal selged Eesti koolisüsteemist.

Varasemalt on Euroopa Komisjoni pressiteenistuses töötanud ka Anniky Lamp, kes nüüd jätkab energeetikavoliniku Kadri Simsoni kommunikatsiooninõunikuna, vastutades EL-i ja rahvusvahelise meediasuhtluse eest. Lamp oli ka 2017. aastal Eesti EL Nõukogu eesistumise kõneisikuks.