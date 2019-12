Euroopa Komisjoni eestlasest kõneisik: osa riike vajab kliimaneutraalsuseni jõudmisel abi

Järgnevate aastate jooksul jõuab info Euroopa Komisjoni ettevõtmistest eurooplasteni paljudel juhtudel eestlasest kõneisiku Vivian Loonela vahendusel, kelle põhiliseks vastutusvaldkonnaks on kõik rohepöördega seonduv. Tema sõnul on komisjonis olemas arusaamine, et on riike ja sektoreid, mis vajavad kliimaneutraalsuse poole liikumisel abi.

Vivian Loonela on Brüsselis töötanud juba 18 aastat. Alguses Eesti esinduses NATO juures, hiljem Euroopa Liidu asutustes ja viimati Eesti voliniku Andrus Ansipi kabinetis eksperdina. Teemadeks välispoliitika, julgeolek ja küberturvalisus.

Uus töö ehk eelkõige rohelisest kokkuleppest ajakirjanikele rääkimine on teistsugune ülesanne. Komisjon tuli rohelise kokkuleppe algatusega välja detsembris, jaanuaris soovib komisjon tutvustada rahastamisvõimalusi ehk investeerimise kava ja õiglase ülemineku mehhanismi.

"Eesmärk on genereerida kuni triljon eurot majandusse. See on puhtalt majanduse elavdamise kava, aga tehes seda läbi rohelise vaatenurga. Aga seal kõrval on ka õiglase ülemineku mehhanism ja see on see, mis on just Eesti-sugustele riikidele mõeldud, et kuidas Euroopa saab aidata neid regioone või majandussektoreid, mis kannatavad kõige enam süsinikneutraalsuse poole üleminekul. See solidaarsuse küsimus on siin hästi olul ja sellest on väga hästi aru saadud," lausus Loonela.

EL-i abi ei kata muidugi kaugeltki kõiki vajalikke samme kliimaneutraalsuse poole liikumisel. See tähendab riikide, ettevõtete ja ka üksikisikute ühist pingutust planeedi tulev nimel, usub Loonela.

"Kulud on väga olulised ja muidugi nad on suured, keegi ei eitagi seda. Aga oluline on ka see, et mis siis on, kui me midagi ei tee? Ega see probleem üle ei lähe," tõdes ta.

Loonela lisas, et palju on räägitud kliimakriisist, et on vaja asuda tegudele ja astuda vajalikke samme.

"See, kui see läheb midagi maksma, on loogiline, ega see on ka see, kuidas me jõuame nii kaugele, et meil paari aastakümne pärast on elukvaliteet selline, mis kannatab elamist," ütles ta.