Otseülekanded Arvamusfestivali välispoliitika aruteludelt

Eesti roll maailmas ei tulene üksnes meie asukohast maailmakaardil, vaid üha enam mõjutavad meie tulevikku üleilmsed arengud. Milline siis on tuleviku välispoliitika? Kes saab uueks ülemaailmseks superjõuks? Milline saab olema Euroopa koht uues maailmakorras – ja omakorda Eesti koht selles Euroopas? Kuidas astuda vastu meid ümbritsevatele uutele ohtudele? Kas vastus on vaid NATO või saaksid hädaohtude tõrjumisel mängida olulist rolli ka tavakodanikud?

Kõigile neile ning paljudele teistele taolistele küsimustele otsime üheskoos vastuseid "Eesti maailmas" alal.

Reede 9. august

12.00–13.30 Maailm 2030: Millist mõju avaldavad tänased otsused rändele ja inimeste liikuvusele tulevikus?

Osalejad: Leif Kalev (riigiteooria professor), Oliver Laas (filosoofia lektor ja doktorant), Eero Janson (MTÜ Pagulasabi juhataja) ja Liis Paloots (Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Eesti esindaja). Modereerib Meelis Niine.

14.00–15.30 Tuleviku NATO

Osalejad: Marko Mihkelson (Riigikogu liige ja Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees), kolonel Paul Clayton (Briti vägede ülemjuhataja Eestis), Anu Eslas (Eesti NATO Ühingu liige ja pikaajaline Eesti esindaja NATO Industrial Advisory Group'is), Kalev Stoicescu (Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus). Modereerib Taavi Toom (Eesti NATO Ühingu liige).

16.00–17.30 Kas Euroopast saab maailmapoliitikas tegija?

Osalejad: Evelyn Kaldoja (Postimees); Andres Kasekamp (Toronto Ülikool); Matti Maasikas (välisministeeriumi Euroopa asjade asekantsler), Raivo Vare. Modereerib Kristi Raik.

18.00–19.30 Milline näeb välja kodanike Euroopa? [inglise keeles]

Osalejad: Pirko Valge (Heateo Sihtasutus), Martin A. Noorkõiv (Domus Dorpatensis, "Hea Kodanik"), jt. Modereerib Mall Hellam.

Laupäev 10. august

12.00–13.30 Infohügieen rahu- ja kriisiajal [vene keeles]

Osalejad Ukrainast: poliitiline psühholoog professor Lidia Smol, konfliktoloog-psühholoog dr Iryna Iryna Brunova-Kalisetska, ajakirjanik Valeria Pimkina ja meediaekspert Tatjana Kolosova. Eestist osaleb Grigori Senkiv (riigikaitse ja julgeoleku teadmiskeskuse direktor). Modereerib Dmitri Teperik.

14.00–15.30 Kuidas moos kommi sisse saab? Vestlus Vivian Loonela ja Epp Ehandiga Euroopa Liidust

Osalejad: Vivian Loonela (Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi kabineti liige), Epp Ehandi (ERRi Euroopa korrespondent). Modereerib Piret Kuusik.

16.00–17.30 Idapartnerlus ja mis kasu Eesti sellest saab?

Osalejad: välisminister Urmas Reinsalu, Startup Eesti juht Maarika Truu, Saue vallavanem Andres Laisk ja vabakonna esindaja Maris Jõgeva. Modereerib Hannes Rumm.

"Eesti maailmas" ala korraldavad üheskoos Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus / ICDS-International Centre for Defence and Security ja Eesti Välispoliitika Instituut, Estonian Ministry of Foreign Affairs / Välisministeerium, Eesti NATO Ühing (koostöös Friedrich Eberti Fondi ja Saksamaa Liitvabariigi suursaatkonnaga), Idapartnerluskeskus, Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Eesti esindus, UNHCR ning Euroopa Komisjoni Euroopa kodanikualgatus.