Määrus jõustub kolm päeva pärast seda, kui see on Riigi Teatajas ilmunud. Kui taotlusvoor on välja kuulutatud, saab 30 päeva pärast hakata e-toetuse keskkonnas taotlusi esitama.

Niisugust ooteaega põhjendab keskkonnaministeerium sellega, et taotlejal jääks aega oma soovid ja võimalused rahulikult läbi mõelda. Taotlusi vaadatakse läbi nende laekumise järjekorras.

Ühe sõiduki kohta saab taotleda 5000 eurot toetust ja ministeerium loodab anda toetust kokku enam kui paarisaja uue elektriauto ja -väikebussi ostuks.

Elektrisõidukite ostutoetuse eesmärk on aidata kaasa keskkonnasõbralikumatel sõidukite levikule.

Toetusmeetme maht on 1,2 miljonit eurot ja seda rahastatakse Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemissüsteemi enampakkumistuludest.