Toetuse summa ühe sõiduki kohta on 5000 eurot. Taotlusi saab hakata e-toetuse keskkonnas sisestama juba kolmapäevast, kuid tegelikult hakkab KIK laekunud taoltusi menetlema kuu ajapärast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuna ostetav auto peaks sõitma nelja aasta jooksul 80 000 kilomeetrit ja ettevõte saaks soetada kuni 15 sõidukit, on toetus mõeldud eeskätt transpordifirmadele.

"Taotlusvoor esimesena avatakse 600 000 euro suuruses ja siis selle esimese etapi pealt on meil võmalik näha, kuidas see asi läheb, kuidas see omaks võetakse. Ja kui on töö käigus näha, et on vaja ühte või teist asja korrigeerida, siis teise etapi jaoks on võimalik neid korrektuure teha," rääkis keskkonnaminister Rene Kokk.

Takso ja autorendiettevõtete hinnagul on aga vigu antud toetusskeemis liiga palju. Elmo Rendi juht Enn Laansoo jr ütles, et ettevõte küll osaleb toetuse taotlemisel, kuid erilist võitu toetus ei anna. Näiteks ei soovi liisingettevõtted elektriautode ostu finantseerida.

"Julgeks öelda, et tal ei ole täna järelturu likviidsust pankade või liisingettevõete arvates, mis muudab liisingu pakkumise ebamõistlikuks või halvemal juhul üldse ei olda valmis pakkumisi tegema. Ma arvan, et see on kindlasti üks asi, mida meetme raames oleks võinud enne teha ja peaks kindlasti hakkama paralleelselt tegema, kui ei lähe meede kohe alguses käima," rääkis ta.

Meede eeldab ka kohustuslikku kaskokindlustust. Kuid rendi- ja taksofirmadele kehtib tavasõiduautost kordades kallim n-ö taksokindlustuse määr. Elmol kulubki 5000-eurone toetus kindlustusmakseteks.

"Kui vaadata meie ettevõtet, kus me tegeleme lühirendiga, siis sisuliselt me tasume selle kaskosse ära selle aja jooksul," ütles Laansoo jr.

"Minu arust on see täiesti kohutav ja väga halb seadus ja väga halvasti tehtud. Mina ei arva üldse, et elektriautosid peaks sellisel kombel toetama. Kui keegi tahab elektriautosid toetada, siis võiks seda teha näiteks maksusoodustusena. Selline otsetoetamine tekitab lihtsalt mõttetut bürokraatiat. Meie jaoks on nullmäng, aga meid sunnitakse bürokraatiaga tegelema," kommenteeris Elektritakso juhatuse liige Ermo Kontson.