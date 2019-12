Uuring: Järviku skandaal ei murendanud Ratase toetust peaministrina

Peaminister Jüri Ratas on endiselt suure edumaaga kõige eelistatum parteijuht valitsust juhtima. Eesti Päevalehe tellitav ja Turu-uuringute AS-i igakuine eelistatava peaministrikandidaadi kohta tehtav küsitlus näitab, et 37 protsenti inimesi eelistab valitsusjuhina Ratast, 25 protsenti Kaja Kallast.

"On kindlasti märkimisväärne, et Keskerakonna liider on suutnud vahet hoida, sest viimasesse kuusse on mahtunud ohtralt koalitsioonikaaslase EKRE seatud skandaalimiine," kirjutab ajaleht.

"Teisalt annab uuring alust järeldada, et suurima opositsioonierakonna juhil Kaja Kallasel ei õnnestunud valitsuse ämbrisseastumisi, mis küll palju tähelepanu pälvisid, enda kasuks pöörata ega peaministrit nende eest vastutama panna. See, et selliste tormiliste sündmuste ajal opositsioonijuhi reiting vaid paigale jäi, on päris tähelepanuväärne," märgib leht.

Kui ka maaeluministeeriumis toimunu võis oma keeruliste nüansside tõttu tunduda paljudele segane või julgeolekusse puutunud uitmõtted paista liiga kauged, siis terve sügise on valitsus muu hulgas menetlenud võimuliidu esimest eelarvet, mille puudujääke on Reformierakond aktiivselt kritiseerinud.

Kui vaadata uuringus earühmade kaupa, keda valitsusjuhiks eelistatakse, on näha, et Reformierakonna ja Kallase kriitika Ratase erakorralise pensionitõusu kohta pole pensionärideni jõudnud - vanemaealiste südamed kuuluvad väga ülekaalukalt Ratasele kui valitsusjuhile ja nende toetuse poolest jääb Kallas temast maha rohkemgi kui üldise näitaja järgi.

Turu-uuringute AS-i uuringujuht Juhan Kivirähk tõi esile, et kui Keskerakonna ja Reformierakonna valijad eelistavad peaministriks üpris selgelt oma erakonna juhte, siis väiksemate parteide puhul on olukord kirjum: "EKRE valijate eelistustes võistlevad toetuse pärast kaks kandidaati: EKRE esimees Mart Helme ja praegune peaminister Ratas."

Huvitav on, et nähtavasti tahaksid opositsioonis olevate sotside toetajad SDE-d ka Ratase valitsusse saada. "Sotsiaaldemokraatide valijate seas on 33 protsendiga esikohal Ratas, Kaja Kallast ja Indrek Saart pooldab võrdselt 23 protsenti," tõi Kivirähk esile.