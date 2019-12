EKRE-l on rohkem toetajaid meeste, sotsiaaldemokraatidel naiste seas. Reformierakond on populaarne jõukamate ja haritumate inimeste seas, Isamaa ja Keskerakond aga vanemaealiste hulgas.

Sugu

EKRE toetus on suurem meeste, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal aga naiste hulgas. EKRE-le annaks valimistel hääle 25 protsenti meestest ja kümme protsenti naistest, sotsiaaldemokraatide poolt hääletaks 13 protsenti naistest ja seitse protsenti meestest.

Ka Reformierakonna toetus on kõrgem naiste (33 protsenti) seas, meeste arvestuses konkureerib see erakond toetuse poolest EKRE-ga (26 protsenti).

Keskerakonda valiks 27 protsenti nais- ja 22 protsenti meessoost valijatest.

Vanus

Keskerakond on kõige populaarsem erakond 65-aastaste ja vanemate valijate seas (31 protsenti). 50-74-aastaste ja 18-24-aastaste valijate seas on Keskerakonnal ja Reformierakonnal toetajaid võrdselt. 25-49-aastaste hulgas on aga selgeks liidriks Reformierakond.

EKRE toetus on suurim 50-64-aastaste valijate seas, ulatudes seal 22 protsendini.

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda toetavad enim kuni 50-aastased valijad (12 protsenti). Eesti 200 toetus on suurim 25-34-aastaste hulgas (11 protsenti).

Isamaad toetavad enim 75-aastased ja vanemad valijad (11 protsenti). Roheliste ja Elurikkuse Erakonna populaarsus on aga suurem nooremate valijate hulgas.

Rahvus

Keskerakond toetus mitte-eestlastest valijate seas on samal tasemel nagu novembriski - 64 protsenti. Eestlastest toetab Keskerakonda 16 protsenti.

Eestlaste seas on toetuselt esikohal Reformierakond (33 protsenti) ja teisel kohal on EKRE (19 protsenti). Sotsiaaldemokraate ja Isamaad toetavate eestlaste osakaal on vastavalt 11 ja kuus protsenti.

Muust rahvusest valijate seas saab Keskerakonna järel enim toetust Reformierakond (kümme protsenti), EKRE-t toetab seitse ja sotsiaaldemokraate kuus protsenti muust rahvusest valijaist.

Haridus

Hariduse lõikes erinevad keskmisest kõige enam kõrgharidusega valijate eelistused. Suurim on kõrgharidusega vastajate toetus Reformierakonnale (38 protsenti), järgnevad Keskerakond (20 protsenti) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (15 protsenti). EKRE-le annaks oma hääle 11 protsenti kõrgema haridusega valijaist.

Alg- või põhiharidusega vastajate seas on Reformierakonna toetajaid 26, Keskerakonnal 23 ja EKRE-l 21 protsenti. Tänu noortele, alles keskharidust omandavatele valijatele on selles vastajate grupis küllalt suur ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus (14 protsenti).

Kesk või kesk-eriharidusega vastajate seas toetab Keskerakonda 28, Reformierakonda 25 ja EKRE-t 20 protsenti valijaist.

Regioon

Keskerakond on endiselt kõige populaarsem erakond Ida-Virumaal. Oma eelistust väljendanud vastajatest toetab seal Keskerakonda 41 protsenti.

Tallinnas edestab Keskerakond Reformierakonda vaid kahe protsendipunktiga (vastavalt 28 ja 26 protsenti), Põhja-Eestis on jõudude vahekord vastupidine (Reformierakond 29, Keskerakond 27 protsenti). Kesk-Eestis on Keskerakonna ja Reformierakonna toetus sisuliselt võrdne (vastavalt 27 ja 28 protsenti).

Seevastu Lõuna-Eestis domineerib selgelt Reformierakond (34 protsenti) ning hoiab liidripositsiooni ka Lääne-Eestis (30 protsenti). Lääne-Eestis on paremuselt teine erakond EKRE (23 protsenti), sama suur on EKRE toetus ka Kesk-Eestis.

Sotsiaaldemokraatide toetus on keskmisest suurem Tallinnas (12 protsenti).

Linn/maa

EKRE reiting on kõrgem maapiirkondadest pärit valijate seas: EKRE toetus maal on 21 ja linnades 15 protsenti. Keskerakonna toetus on linnades 27 ja maal 20 protsenti.

Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Isamaa toetus maal ja linnas oluliselt ei erine.

Sissetulek

Keskerakonna toetus on suurim vastajate seas, kelle keskmine sissetulek kuus pere liikme kohta jääb alla 500 euro. Kuni 300-eurose sissetulekuga valijate seas on see koguni 41 protsenti, 401-500 euro puhul aga 38 protsenti.

Alates 500-eurosest keskmisest sissetulekust pere liikme kohta kuus on populaarseim Reformierakond. Kõige jõukamas valijate grupis (üle 1000 euro leibkonna liikme kohta) toetab Reformierakonda 38 protsenti valijaist.

Ka EKRE toetus on suurem pigem väiksema sissetulekuga valijate seas: kuni 300 euro puhul 22, 401-500 euro puhul 20 protsenti.