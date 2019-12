Riigikogu valimiseelistustes kuulub endiselt esikoht Reformierakonnale, mille poolt hääletaks 29 protsenti valijatest, selgus ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest küsitlusest. Keskerakonna toetus kerkis detsembris kõrgemale tasemele neile valimistel antud toetusest, samas kui Isamaa toetus on teist kuud valimiskünnise piiril.

Kui homme toimuksid riigikogu valimised, võidaks need Reformierakond. Kuu võrdluses langes Reformierakonna toetus ühe protsendipunkti võrra ehk jäi statistilise vea piiridesse. Samas on Reformierakonna toetus olnud alates augustist languses, kui parteid toetas 34 protsenti valijatest. Detsembri 29 protsendi suurune toetus on sama, mis Reformierakond sai märtsikuistel riigikogu valimistel (28,9 protsenti).

Keskerakonna toetus oli detsembris 25 protsenti, mis on kaks protsenti enam kui novembris. See on peaministriparteile ka parim näitaja alates valimispäevast, mil Keskerakond kogus 23,1 protsenti toetust. Kõige madalam oli Keskerakonna toetus sel aastal juunis, kui toetus langes 19 protsendile.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetus püsis vaatamata eelmise maaeluministri ümber puhkenud skandaalile kolmandat kuud samal tasemel ehk oli 17 protsenti. Valimistel hääletas EKRE poolt 17,8 protsenti. EKRE toetus on olnud kogu aasta üsna stabiilne, kõikudes 16-19 protsendi vahel.

Populaarsuselt neljas partei oli detsembris Sotsiaaldemokraatlik Erakond kümne protsendi suuruse toetusega. See on sama suur toetus kui valimistel (9,8 protsenti) ja enne erakonna esimehe vahetust juunikuus.

Kui nende nelja parlamendipartei toetus oli aasta lõpuks sisuliselt sama kui märtsis toimunud riigikogu valimistel, siis Isamaa toetus oli aasta kahel viimasel kuul valimiskünnise piiril ehk viis protsenti. Valimistel andis Isamaale hääle 11,4 protsenti.

Parlamendivalimistel 4,4 protsenti toetust kogunud Eesti 200 poolt lubas detsembrikuises küsitluses hääletada samuti viis protsenti valijatest.

Roheliste toetus oli aasta viimasel kuul kolm, Elurikkuse Erakonnal ja Vabaerakonnal mõlemal üks protsent.

Kolme valitsuspartei kogutoetus oktoobris oli 47 ja kahel opositsiooniparteil 39 protsenti, kui aga viimasele lisada ka parlamendiväliste parteide (Eesti 200, Rohelised, Vabaerakond, Elurikkuse Erakond) toetus, on valitsusse mittekuuluvate parteide kogutoetus 49 protsenti. Neli protsenti hääletaks üksikkandidaati.

Turu-uuringute AS küsitles 28. novembrist kuni 9. detsembrini 1014 inimest, neist 511 näost-näkku ja 503 veebipaneelis. 1000 inimese küsitlemisel ei ületa maksimaalne viga ±3,10 protsenti. Täpsemaid numbreid saab lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

