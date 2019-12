Eesti, Läti, Leedu ja Poola alustasid digitaalse kaubatee loomist

Tallinnas kohtusid Eesti, Läti, Leedu ja Poola esindajad, et alustada Eestist Poolani kulgeva digitaalse kaubatee loomist. Digitaalse kaubatee loomiseks alustati pilootprojektiga, mille eesmärgiks on luua prototüüp, mille abil näiteks transpordiettevõtete veoselehed paberkandjalt digitaalmaailma tuua.

Kui praegu liigub kaup auto ja juhiga alguspunktist A sihtpunktipunkti B koos paberkandjal veoselehega, millel palju olulist informatsiooni, siis pilootprojekti e-veoselehe eesmärgiks on kasutusele võtta rahvusvaheline digitaalse veoselehe süsteem ja panna näiteks kaupa vedavad autod liikuma nii, et info veose kohta oleks reaalajas jälgitav ja kättesaadav kõigile soovijatele. Praegu puudub riikide ja ettevõtete vahel ühtne regulatsioon ja ühenduslüli, mis saadetise infot kõikidele soovijatele jagada võimaldaks.

"Meil on seda kindlasti vaja, mina ei räägiks veoselehest, ma räägiksin pigem saadetiste-põhisest digitaalsest andmepaketist, sest et üksikuid kontrollmeetmeteks rakendatavaid andmeid riigile näidata on nagu tänasel hetkel võimatu," ütles Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni TIR-osakonna juhataja Lauri Lusti.

"Kui see info, mis praegu paberil, oleks kättesaadav ka digilahendusi kasutades, siis see teeks oluliselt lihtsamaks ka näiteks politsei, tolli või muude kontrolliorganite töö, kes aeg-ajalt peavad neid veoautosid tee ääres kinni pidama, et kontrollida, et mis veosega tegu on, kust ta tuleb, kuhu läheb, mis seal peal on," selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordiarengu ja investeeringute osakonna peaspetsialisti Eva Killari.

Seega aitaks e-veoseleht Killari sõnul näiteks kiiremaks muuta ka Poolast Eestisse liikuva kauba kohaletoimetamise kiirust, sest ettenägematuid peatusi kontrolliorganisatsioonide poolt enam tee peal ei oleks. Ka Lusti ütleb, et digitaalne infovahetuse aitaks tuntavalt lihtsamaks muuta ka autojuhi tööd:

"Autojuhi tegevus on täna niivõrd ülereguleeritud. Tal on väga raske seal mingit sõidurütmi pidada ja loomulikult kaup peab õigeks ajaks õigesse kohta jõudma, aga kui meil tekivad mingisugused kontrollid tee peal, mis võtavad kasvõi täiendava paarkümmend minutit ära ja autojuhil on kohustus seal iga nelja tunni järel puhata ja kui ta töö- ja puhkeaja nõuet ei täida siis sellisel juhul saab ta trahvi. Ma arvan, et see digitaliseerimine kindlasti annaks võimaluse protsesse lihtsamaks, operatiivsemaks ja mõistlikumaks muuta," lisas Killari.

Koostöös maksu- ja tolliameti, politsei- ja piirivalveameti ja teiste avaliku sektori asutustega luuaksegi pilootprojekti raames mudel süsteemsemaks e-dokumentide andmevahetuseks kogu logistikaahelas. Hange prototüübi tegija leidmiseks kuulutatakse välja 2020. aasta alguses. Digitaalselt toimiv kaubatee Eestist Poolani pilootprojekt võiks valmis olla järgmise aasta sügisel. Pilootprojekt läheb maksma 70 000 eurot ja seda rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu.