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Britid tõstavad pangamaksu hüppeliselt kasvavate energiaarvete leevenduseks

Välismaa
Suurbritannia pealinn London
Suurbritannia pealinn London Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Vuk Valcic
Välismaa

Suurbritannia leiboristide valitsus tõstab pankade kasumimaksu, et aidata vähendada miljonite Ühendkuningriigi majapidamiste hüppeliselt kasvavaid energiaarveid, teatas rahandusminister John Healey kolmapäeval oma eelarvekõnes.

Peaminister Andy Burnhami valitsuse esimene eelarve esitati parlamendile keerulises globaalses olukorras, mida iseloomustavad kiire inflatsioon, laenukulude tõus ja Iraani sõja tagajärjed.

Piirangutest hoolimata lubas Healey tõsta Ühendkuningriigi kaitsekulutused 2030. aastaks kolme protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Healey lubas veel kohest toetust majapidamistele ja ettevõtetele seoses üleilmsete majandustormidega.

Seetõttu kahekordistavad leiboristid Ühendkuningriigis tegutsevate pankade kasumi lisamaksu kuue protsendini.

Jaanuarist 15 kuud kestev maksutõus toob sisse 1,5 miljardit naela, teatas Briti eelarve järelevalveamet Office for Budget Responsibility (OBR).

"Sellest on maha arvatud hinnanguliselt 190 miljoni naela suurune tulude vähenemine, kuna eeldatakse, et mõned pangad viivad kõrgema maksumäära tõttu oma kasumid Ühendkuningriigist välja," teatas OBR.

Pangad olid oodanud suuremat lööki, mistõttu enamiku Ühendkuningriigi laenuandjate, sealhulgas Barclaysi ja NatWesti aktsiahinnad tõusid.

Ühendkuningriigis tegutsevatele nafta- ja gaasihiidudele, kes naudivad tänu USA-Iraani sõjale rekordkasumeid, kehtib juba erakorraline kasumimaks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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