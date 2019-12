Lihula uus spordihoone sai nurgakivi

Spordihoone peaks valmima 2020. aasta 1. augustiks, et seda saaks uuel õppeaastal juba kasutada. Lääneranna vallavanema Mikk Pikkmetsa sõnul oli uue spordihoone järele vajadus, sest vana hoonega oli mitu probleemi.

"Vana hoone kõige suurem häda oli see, et ta soojapidavus oli väga väike ehk siis sooja läks küll palju, aga see ei püsinud toas ja see läks õue. Teiseks ta oli natuke väike. Sinna ei mahtunud täismõõtmetes korvpalliväljak sisse ja ei olnud võimalik hästi kahte trenni korraga läbi viia sees. Tegemist on jah väga suure ehitusega valla jaoks. See lepingu maht on 1 430 000 eurot. Siin üks miljon on saadud riigilt regionaalsete investeeringute toetust," rääkis vallavanem.

Uus sporihoone tuleb 1996. aastal ehitatud võimla asemele, mis lammutati suuresti maha. Alles jäi hoone esimene, silikaatkividest ehitatud osa, kus asuvad riietus- ja duširuumid. Tagumine osa, kus asus pallimängusaal, ehitatakse uus. Eesruum muutub tunduvalt. Aatrium ehitatakse kinni vahelaega, tekkinud ülakorrusele sisustatakse jõusaal.

Uue spordihoone projekteeris ConArte OÜ ja selle ehitab Pro Ehitus OÜ. Hoone peab valmima järgmiseks õppeaastaks.