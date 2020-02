Lääneranna vallas võib 48 inimest töö kaotada

Ettevõte tegeleb Norra päritolu Orkla kontserni jaoks esmaabikauba pakendamisega, kuid Orkla on otsustanud järk-järgult lõpetada selle teenuse Eestist tellimise.

Tehase juhataja Karmen Laev ütles, et Sereeter plaanib oma tegevust jätkata, kuid uue suurkliendi leidmine ei toimu ilmselt nii ruttu, et töötajad koondamisest pääseksid.

"See ei ole tulnud Sereetri juhtkonnalt. See on puhtalt Orkla strateegiline otsus. Kuna me oleme siin pakendanud esmaabikaupa 23 aastat ja nemad nüüd otsustasid, et viivad kogu selle esmaabi pakendamise Poolasse, siis lihtsalt olude sunnil peame need inimesed koondama, kuna meil ei ole mitte midagi muud neile pakkuda," selgitas Laev

Kui uut suurklienti ei õnnestu leida, koondatakse 16 inimest 31. mai seisuga ja ülejäänud 30. septembri seisuga. Ettevõte on teavitanud olukorrast ka töötukassat. Laev kinnitab, et käib ka pingeline töö uute klientide otsimiseks.

"Me oleme ühendust võtnud Pärnumaa arenduskeskusega, EAS-iga, oleme ka otsekontakte otsinud, aga lihtsalt meil on aega nii vähe, et kolme kuuga leida siia töö kõigile 48 naisele..., selle jaoks peab meil ikka tohutult õnne olema," nentis Laev.

Sereeter OÜ Lääneranna vallas Tuudil asuv tehas on tegutsenud üle 20 aasta. Ettevõtte on tegelenud peamiselt esmaabikauba komplekteerimise ja pakendamisega.