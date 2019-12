Riigikogu liige ja endine keskkonnaminister Siim Kiisler leiab, et Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsusliit võib vastu pidada kogu valimistsükli ehk neli aastat, kuid see sõltub EKRE käitumisest ja suutlikkusest muutuda protestiparteist tsiviliseeritud valitsusparteiks.

Vastates ERR-i küsimusele, kui kauaks jääb valimised võitnud Reformierakond veel opositsiooni, vastas Kiisler, et see sõltub hoopis EKRE-st.

"Sõltub sellest, millise valiku EKRE enda jaoks teeb. Nad on teinud vähemalt kaks positiivset sammu, kui vahetasid kaks ministrit (Kert Kingo asemel sai väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministriks Kaimar Karu ning Mart Järviku asemel sai maaeluministriks Arvo Aller - toim), kus uued valikud võrreldes eelmistega annavad lootust, et tahetakse muutuda... tsiviliseeritud valitsusparteiks," rääkis Kiisler.

Ta märkis, et see, mis praegust valitsusliitu lõhub, on just EKRE käitumine.

"Kui mõtleme viimasele kaheksale kuule, et kus on olnud valitsusliidu rasked kohad, ka peaministrile selle valitsusliidu kooshoidmisel – mina näen seal ainult ühte tüüpi raskusi. Seni on valitsusliitu ohustanud EKRE käitumine."

Kiisler lisas, et EKRE-sugusele protestiparteile on see alati raske.

"Ühtepidi tahaksid protestipoliitikud olla valitsuses, aga teistpidi tahaksid nad valitsuse vastu jätkuvalt protestida, protestiparteina edasi käituda. Aga valik tuleb teha, sest mõlemat korraga ei saa. Saab olla kas tsiviliseeritud valitsuserakond tsiviliseeritud riigis või möllata tänaval."

