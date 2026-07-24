X!

Isamaa kutsus Pärnus koalitsioonikõnelustele EKRE ja Keskerakonna

Eesti
Pärnu volikogu
Pärnu volikogu Autor/allikas: Kristi Raidla/ERR
Eesti

Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild pöördus reedel Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Keskerakonna poole ettepanekuga alustada läbirääkimisi uue võimuliidu moodustamiseks.

Suursild sõnas, et neljapäeva õhtul arutasid Isamaa Pärnu volikogu fraktsioon ja teised osakonna aktiivsed liikmed poliitilist olukorda linnas. "Nii, nagu oleme viimastel päevadel lugenud meediast ja kuulnud ka eravestlustest tänase koalitsiooni esindajatega, on tänane võimuliit end ammendanud," nentis ta.

Suursild lisas, et juba kuid näha olnud mõrad koalitsioonis on nüüdseks muutunud osapooli lahutavatest kuristikeks.

"Me oleme kombanud peale võimukriisi lahvatamist Pärnus erinevaid partnereid ja kombinatsioone põrgatanud. Tundub, et see kombinatsioon on see, kellega on võimalik ühisosa leida," sõnas Suursild.

Siiski nentis ta, et praegune koalitsioon veel lagunenud pole, sest enne peab selle kohta vastav teade tulema.

Suursilla sõnul vajab Pärnu enesekindlat juhtimist.

"Poliitiliste heitluste asemel peame esikohale seadma pärnakate huvid, lõpetama kemplused ja tegema tööd, et Pärnu hääl kõlaks ka meie kodukandist kaugemale," ütles Suursild.

Neljapäevase arutelu tulemusel langetas Isamaa otsuse. Saadud volituse alusel tehti reede hommikul EKRE ja Keskerakonna esindajatele ettepanek alustada läbirääkimisi Pärnus uue võimuliidu moodustamiseks.

Pärnu linnavolikogu on 39-liikmeline. EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsioonil oleks kokku 21 häält.

Pärnu võimuliidus käärib

Teisipäeval kirjutas Pärnu linnavolikogu esimees Andrei Korobeinik (KE) koalitsioonipartneritele, et linnapea lahkus ootamatult koalitsiooninõukogu koosolekult ning katkestas arutelu koalitsiooni toimimise üle.

Korobeiniku sõnul ei ole koalitsioonipartner kokkulepetest kinni pidanud. Valimisliidu Südamega Pärnu juht ja linnapea Kristel Voltenberg aga vastas, et praegune koalitsioon on end ammendanud.

Voltenberg ütles, et asjad tema ja Korobeiniku vahel läksid halvaks hetkest, kui linnapea keeldus kandideerimast tulevastel riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas.

Korobeinik kinnitas Voltenbergi sõnu, et tüliõun oli linnapeale tehtud ettepanek Keskerakonna ridades riigikokku kandideerida.

"Me olime Kristeli ja EKRE-ga kokku leppinud, et kuna linnapea koht on aasta lõpust või järgmise aasta algusest EKRE oma, siis Kristel kandideerib meiega riigikokku. EKRE paneb ta linnapeaks ka peale seda aega. See kokkulepe sobis kolmele osapoolele, aga siis arvas Kristel, et ta võiks seda ühte osa mitte täita ja linnapeana ikkagi jätkata," rääkis Korobeinik. 

"Kui me talle ütlesime, et päris nii see ei käi ja see koht on ikkagi EKRE otsustada, ütles Kristel, et sellisel juhul see koalitsioon ei püsi ning tema selles koalitsioonis enam ei jätka," ütles Korobeinik.

Möödunud aasta 24. oktoobril allkirjastasid viis poliitilist jõudu Pärnu linna koalitsioonileppe.

EKRE, Keskerakonna, Parempoolsete ning valimisliidu Südamega Pärnu ja Pärnu Ühendab kokkuleppe kohaselt on Pärnu linnapea esimesel kahel aastal Südamega Pärnu juht Kristel Voltenberg, kelle plaani järgi vahetab välja 2026. aastal EKRE esindaja. Voltenberg jätkab seejärel volikogu esimehena.

Toimetaja: Merilin Leetna

Samal teemal

igaühel oma pill

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:21

Taluperenaine: hobitalu rahaliselt ära ei tasu, aga pakub suurt rõõmu

12:14

Ukraina droonirünnak süütas Peterburi piirkonnas kaks logistikakeskust Uuendatud

12:09

Kliimaseadmed kütavad linnu nõiaringina hoopis kuumemaks

12:07

Ärmi tiimikaaslased tegid Poolas eestlase jaoks head tööd

11:39

Isamaa kutsus Pärnus koalitsioonikõnelustele EKRE ja Keskerakonna

11:37

EL sai Trumpi uues tollimaksulaines 10-protsendilise tariifi

11:33

Kelly Sildaru alustab treenerikarjääri

11:29

Lauri Pihlap: ansambel The Jackson 5 oli poistebändide teerajaja

11:19

Sinijärve raamatusoovitused: vahvad raamatud lühikestele inimestele

11:13

Leht: kui Madise jah-sõna ütleb, on teistel presidendikandidaatidel raskem

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

23.07

Rannarootsi Lihatööstust tabas reklaami tõttu avalik kriitikalaviin Uuendatud

12:14

Ukraina droonirünnak süütas Peterburi piirkonnas kaks logistikakeskust Uuendatud

23.07

Sõja 1611. päev: Meedia: Moskva lähistel kukkus alla Venemaa moodne hävitaja Su-57 Uuendatud

23.07

Reklaamitegija: mina Rannarootsi postitust süngetes toonides ei näe

06:59

Venemaa saatis sõjalaevad varilaevastiku tankereid eskortima

07:51

Jeemeni huthid avasid Iraani sõjas uue rinde

23.07

Lagarde tutvustas eurokupüüride uusi kujundusi

06:19

Eesti ei suutnud põllumeestele suuremat toetust välja võidelda

23.07

Ukraina tagandatud kaitseminister Fedorov nõuab ametisse ennistamist

23.07

Venemaa naftatööstust tabas 20 aasta suurim langus

ilmateade

SPORT

12:07

Ärmi tiimikaaslased tegid Poolas eestlase jaoks head tööd

11:33

Kelly Sildaru alustab treenerikarjääri

10:59

Saku Sporting alistas Harju ning liikus esikolmikule lähemale

10:27

Itaalia jalgpalliliit võttis enne Guardiolat ühendust Ancelottiga

loe: kultuur

11:19

Sinijärve raamatusoovitused: vahvad raamatud lühikestele inimestele

10:01

Keelesäuts. Tunnetest viidud

09:15

Mõtteid Ain Kaalepist, inimesest, tõlkijast, luuletajast

23.07

Viljandi folk ootab uut külastusrekordit

loe: eeter

12:21

Taluperenaine: hobitalu rahaliselt ära ei tasu, aga pakub suurt rõõmu

11:29

Lauri Pihlap: ansambel The Jackson 5 oli poistebändide teerajaja

10:13

Elina Nechayeva: see oli nii ilus, et ma nutsin harjutades

09:44

Fotonäituseks valmistuv Erki Laur: otsin fotodel ajatut esteetikat

Raadiouudised

23.07

Reaalkooli ja Hiiu kooli remont tähtajaks valmis ei saa

23.07

Inimesed tellivad endiselt internetist kaupu, mida Eestisse tegelikult tuua ei tohi

23.07

Raadiouudised (23.07.2026 15:00:00)

23.07

USA ja Saudi Araabia sõlmisid tuumaleppe

23.07

Täna algab pärimusmuusikafestival Viljandi Folk

23.07

Raadiouudised (23.07.2026 12:00:00)

23.07

Raadiouudised (23.07.2026 09:00:00)

22.07

Päevakaja (22.07.2026 18:00:00)

22.07

Tallinna Endla tänava tunnelite ehitusleping lõpetatakse

22.07

Narva volikogu koguneb pühapäeval uusi linnajuhte valima

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo