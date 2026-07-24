Isamaa kutsus Pärnus koalitsioonikõnelustele EKRE ja Keskerakonna

Suursild sõnas, et neljapäeva õhtul arutasid Isamaa Pärnu volikogu fraktsioon ja teised osakonna aktiivsed liikmed poliitilist olukorda linnas. "Nii, nagu oleme viimastel päevadel lugenud meediast ja kuulnud ka eravestlustest tänase koalitsiooni esindajatega, on tänane võimuliit end ammendanud," nentis ta.

Suursild lisas, et juba kuid näha olnud mõrad koalitsioonis on nüüdseks muutunud osapooli lahutavatest kuristikeks.

"Me oleme kombanud peale võimukriisi lahvatamist Pärnus erinevaid partnereid ja kombinatsioone põrgatanud. Tundub, et see kombinatsioon on see, kellega on võimalik ühisosa leida," sõnas Suursild.

Siiski nentis ta, et praegune koalitsioon veel lagunenud pole, sest enne peab selle kohta vastav teade tulema.

Suursilla sõnul vajab Pärnu enesekindlat juhtimist.

"Poliitiliste heitluste asemel peame esikohale seadma pärnakate huvid, lõpetama kemplused ja tegema tööd, et Pärnu hääl kõlaks ka meie kodukandist kaugemale," ütles Suursild.

Neljapäevase arutelu tulemusel langetas Isamaa otsuse. Saadud volituse alusel tehti reede hommikul EKRE ja Keskerakonna esindajatele ettepanek alustada läbirääkimisi Pärnus uue võimuliidu moodustamiseks.

Pärnu linnavolikogu on 39-liikmeline. EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsioonil oleks kokku 21 häält.

Pärnu võimuliidus käärib

Teisipäeval kirjutas Pärnu linnavolikogu esimees Andrei Korobeinik (KE) koalitsioonipartneritele, et linnapea lahkus ootamatult koalitsiooninõukogu koosolekult ning katkestas arutelu koalitsiooni toimimise üle.

Korobeiniku sõnul ei ole koalitsioonipartner kokkulepetest kinni pidanud. Valimisliidu Südamega Pärnu juht ja linnapea Kristel Voltenberg aga vastas, et praegune koalitsioon on end ammendanud.

Voltenberg ütles, et asjad tema ja Korobeiniku vahel läksid halvaks hetkest, kui linnapea keeldus kandideerimast tulevastel riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas.

Korobeinik kinnitas Voltenbergi sõnu, et tüliõun oli linnapeale tehtud ettepanek Keskerakonna ridades riigikokku kandideerida.

"Me olime Kristeli ja EKRE-ga kokku leppinud, et kuna linnapea koht on aasta lõpust või järgmise aasta algusest EKRE oma, siis Kristel kandideerib meiega riigikokku. EKRE paneb ta linnapeaks ka peale seda aega. See kokkulepe sobis kolmele osapoolele, aga siis arvas Kristel, et ta võiks seda ühte osa mitte täita ja linnapeana ikkagi jätkata," rääkis Korobeinik.

"Kui me talle ütlesime, et päris nii see ei käi ja see koht on ikkagi EKRE otsustada, ütles Kristel, et sellisel juhul see koalitsioon ei püsi ning tema selles koalitsioonis enam ei jätka," ütles Korobeinik.

Möödunud aasta 24. oktoobril allkirjastasid viis poliitilist jõudu Pärnu linna koalitsioonileppe.

EKRE, Keskerakonna, Parempoolsete ning valimisliidu Südamega Pärnu ja Pärnu Ühendab kokkuleppe kohaselt on Pärnu linnapea esimesel kahel aastal Südamega Pärnu juht Kristel Voltenberg, kelle plaani järgi vahetab välja 2026. aastal EKRE esindaja. Voltenberg jätkab seejärel volikogu esimehena.