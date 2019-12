Õiguskomisjon toetas Andres Parmase saamist riigi peaprokuröriks

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid märkis, et kandidaadil on olemas tööks vajalikud pädevused. "Usun, et Andres Parmas suudab rakendada võrdse kohtlemise põhimõtet ning juhtida prokuratuuri kindlakäeliselt ja erapooletult nagu see on nõutav ka tema varasemas kohtunikuametis," lausus Karilaid.

Õiguskomisjoni reformierakondlastest liikmed jäid hääletusel erapooletuks, viidates kandidaadi juhtimiskogemuse puudumisele.

"Andres Parmas on küll tunnustatud jurist, kuid inimestega töötamise osas on tal kogemused napid ja ka esinemine selles osas esialgu kindlust ei andnud. Minu arvates on õigusriigile ohtlik, et nii kõrge ametikoha kandidaat tuleb poliitilisi kanaleid pidi, sest järgmiseks lähevad vahetamisele EKRE ministrite all töötavate ametite juhid, näiteks kaitsepolitseiamet ja PPA, ja siis on see uks juba avatud," kommenteeris Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

Vastavalt prokuratuuriseadusele nimetab riigi peaprokuröri ametisse valitsus justiitsministri ettepanekul, olles ära kuulanud riigikogu õiguskomisjoni arvamuse.