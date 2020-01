"Kindlasti saab asju teha alati paremini ja kvaliteetsemalt. Minu arvates mõned märksõnad, mille võiks välja tuua, kus prokuratuuril on võib-olla jõudu siiani olnud vähem või on tulemus olnud nõrgem, on kriminaaltulu kättesaamine, konfiskeerimine ja tuvastamine eeskätt, samuti laiemas mõttes majanduskuritegudega tegelemise võimekus," rääkis Parmas "Aktuaalsele kaamerale".

Ta lisas, et prokuratuuril on arenguruumi on ka küberkuritegude avastamisel.

Parmase sõnul ei ole tal praegu plaanis prokuratuuris töötajaid välja vahetada. "Ma arvan, et see ei oleks kõige mõistlikum algus, eriti arvestades seda, et ma olen väljastpoolt tulev inimene. Kõigepealt on mul kindlasti tarvis aega, et organisatsiooni toimimisega seestpoolt paremini tuttavaks saada, siis on ka võimalik niisuguseid otsustusi hakata tegema. Kindlasti ei ole väga tark tulla esimesel päeval tööle ja panna lauale nimekiri inimestest, kes peavad minema või teise kabinetti kolima," rääkis ta.

Siseminister Mart Helme väite peale, et inimene, kes ei usu süvariiki, on ise süvariik, ütles Parmas, et tema süvariiki ei kuulu.

"Ma usun ka seda, et tegelikult Eesti on õigusriik, mul on võimalik oma tööd teha põhiseaduse ja seaduste raames," lisas ta.