Moe peenviinavabriku juhataja Sven Ivanov tunnistas, et neil on seljataha jäämas pingeline aasta. "Kevadel saime allkirja lõpuks alla sellele "Estonian vodka" teemale ja sügisest teatas veterinaar- ja toiduamet, et nad hakkavad seda kontrollima. Siis me saime lõpetatud selle lõputu vaidluse Moët & Chandon'iga. Ehk 2019 on olnud meie jaoks selline, et kõik need sabad on tehtud ja järgmisel aastal saaks võib-olla rahulikult lõpuks tööle hakata. Ja see vana maja renoveerimine, et selle esimene etapp sai lõpuks ehituslikult valmis, on ka suur asi. Ausalt öeldes, kui ma oleks teadnud, et see nii keeruline on, siis ma oleks enne veel kaks korda mõelnud. Vana maja renoveerimine on ikka väga suur ettevõtmine," rääkis Sven Ivanov.

Aasta lõppu tähistati esimese Eestis valminud viski tutvustamisega, mis oli laagerdunud alates 2016. aasta suvest. Praegu tehakse Moel Sangaste talirukkist viskit vaid tellimise peale. Poes peaks kvaliteetklassi kuuluv Moe viski müügile tulema 2024. aastal. Sven Ivanovi sõnul pole Eestis seni viskit toodetud tõenäoliselt seetõttu, et eestlased on harjunud tulemust kiiresti saama.

"Ma arvan, et siin on tegemist eestlase praktilise loomuga: tehakse asi valmis ja tahetakse kohe ära tarbida. Eks see kolm aastat viski hoidmist vaadis on tulnud kunagi sellest, et britid tahtsid oma rahva alkoholitarbimist piirata ja öeldi, et mingi asi, enne kui seda juua saad, peab kolm aastat vaadis olema, sealt sündis see kolme aasta reegel. Ma arvan, et eestlased ka tegid vaadi valmis, veeretasid ree peale, viisid Peterburi ja müüsid maha, mis sellest ikka kolm aastat laos hoida," ütles Moe peenviinavabriku juhataja.

Tuleva aasta esimeses pooles avatakse Moe vanas piiritusevabrikus tootmisruumid ja laiendatud muuseumiosa. Kaugemas plaanis on rajada renoveeritud majja kontserdisaal ja väike hotell.