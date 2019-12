Kanada USA-le: enne kaubanduslepet Hiinaga tuleb vabastada kanadalased

Kanada peaminister Justin Trudeau ütles neljapäeval, et palus USA-l jätta lõplik kaubanduslepe Hiinaga allkirjastamata seni, kuni Peking ei ole vabastanud kaht vangis hoitavat Kanada kodanikku.

Kanada ja Hiina diplomaatilistes suhetes tekkis kriis eelmisel aastal, kui Vancouveris peeti kinni Hiina telekomihiiu Huawei finantsjuht Meng Wanzhou.

Üheksa päeva hiljem peeti vastutasuks Hiinas kinni endine Kanada diplomaat Michael Kovrig ja ärimees Michael Spavor. Mõlemad on tänini vahi all ja analüütikute sõnul sõltub nende saatus Mengist, kes astub jaanuaris USA-le väljaandmise protsessil kohtu ette. Kohtumenetlus võib kesta aastaid. Hiina on blokeerinud ka Kanada põllumajandustoodete impordi.

Trudeau ütles neljapäeval eetrisse läinud usutluses telejaamale TVA, et Kanada on palunud Ühendriikide valitsusel kasutada pooleliolevaid kaubanduskõnelusi hoovana kahe kanadalase vabastamiseks.

"Me oleme öelnud, et USA ei tohiks allkirjastada lõplikku ja täielikku lepet Hiinaga, mis ei lahenda Meng Wanzhou ja kahe kanadalase küsimust," lausus peaminister prantsuskeelsele telejaamale.

Hiina võimud ei ole Kovrigi ja Spavori juhtumites avaldanud mingeid tõendeid ja nende juurde pole lubatud ei pereliikmeid ega advokaate.

Hiina ja USA vahel kestab osalise kaubandusleppe saavutamisest hoolimata kaubandussõda. Ühendriikide välisminister Mike Pompeo on öelnud, et Meng ei ole kahe suurriigi kaubanduskõnelustel vahetuskaup.

USA süüdistab Mengi Iraanile kehtestatud sanktsioonide rikkumises ja pangapettuses ja taotleb Ottawalt tema loovutamist.

Ühendriikide ametnikud on teatanud, et loodavad allkirjastada Hiinaga esimese etapi kaubandusleppe jaanuari alguses.